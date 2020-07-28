Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Политика
Дегтярев рассказал о ситуации с демонстрантами в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что после разговора с ним митингующие стали успокаиваться, и отметил готовность впредь продолжать линию открытости в общении с людьми.
Известия 00:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Газета.Ru 00:17
Общество
Минюст разъяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в Бюджетный кодекс разрабатывает Минфин, сообщали ранее «Ведомостям» в министерстве.
Ведомости вчера в 13:20
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в ограблении банка в Петербурге
Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 17:44
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 26 июля в 00:08
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:16
Политика
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму в честь дня ВМФ, об этом сообщает "Укринформ".
РИА Новости вчера в 21:47
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель официально начал поставки новой специальной версии универсала LADA Largus под названием Cross Quest.
SpeedMe вчера в 03:40
Общество
Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»
Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
Политика
В Комсомольске заложили МРК «Павловск» для Тихоокеанского флота
На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль "Павловск" - носитель комплекса крылатых ракет "Калибр-НК".
Российская газета вчера в 23:59
Происшествия
Алтайская чиновница получила реальный срок за взятки
Следствию удалось доказать, что мзду (общая сумма взяток превысила 2, 5 млн руб) чиновница регулярно получала с сентября 2015 года по декабрь 2018 года за незаконные действия и бездействие в отношении организаций, занимающихся реализацией алкогольной продукции.
REGNUM 00:28
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК вчера в 06:30
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
ТАСС Наука вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты
Аргументы и Факты вчера в 23:24
Общество
В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков
Министерство промышленности и торговли РФ до конца года планирует разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков.
Вести.Ru вчера в 20:20
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Общество
FT: Названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Энергетика
Китай уменьшил объемы закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
Политика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Интернет
Слежку Google за пользователем можно отключить
Компания Google собирает сведения о своих пользователях. Слежку при желании можно отключить.
iReactor 00:25
Общество
Почти две трети россиян сталкивались с обманом при найме на работу
Аналитики сервиса по поиску работы " HeadHunter" выяснили, что почти две трети (65%) россиян, которые сейчас ищут работу, сталкивались с обманом со стороны потенциального работодателя.
Online47.ru вчера в 19:59
Происшествия
Ребенок умер во сне от коронавируса в США
В США от коронавируса во сне умерла 9-летняя девочка, пишет Mirror.
Live24 00:46
Происшествия
В Бурятии усилили группировку, которая ищет пропавший самолет Ан-2
ТАСС вчера в 23:48
Общество
Россия до 15 августа одобрит использование вакцины против коронавируса
Россия будет первой страной в мире, которая одобрит вакцину против коронавируса.
Ведомости вчера в 22:57
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45