Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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