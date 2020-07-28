Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

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