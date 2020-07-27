Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Армия и оружие
Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
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ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских
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Общество
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Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
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В США испугались посылок с неизвестными семенами из Китая
Посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки.
News.ru 08:04
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Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Наука
Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений
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Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
Общество
Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве
Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Политика
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REGNUM 07:20
Общество
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским
Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт вчера в 08:56
Армия и оружие
Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27
Финское внешнеполитическое ведомство связалось с посольством России в Хельсинки по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями Су-27.
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Происшествия
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Ведомости вчера в 07:56
Армия и оружие
В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России
Shraibikus News 04:46
Энергетика
Россия уступила Казахстану по доступности бензина
Россия уступила Казахстану по доступности бензина для жителей страны, однако обошла по данному показателю другие страны бывшего СССР.
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Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
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