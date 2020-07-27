Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
Читать в источнике
Комментировать765

Подробнее о событии

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русскомвчера в 08:48

Евро поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъвчера в 09:04

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон анонсировал перевод военных из Германии в Италию и Бельгию

RT на русском 09:28
1
Политика

Путин заявил о спокойной ситуации с коронавирусом в России

Российский лидер отметил, что несмотря на то что число заболевших COVID-19 снижается, ситуация может «качнуться в любую сторону».
Известия 08:22
1K
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
74
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
974
Политика

Посол России в Белоруссии прокомментировал данные о задержании россиян

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы задержании 33 россиян в республике.
RT на русском 09:03
51
Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
189
Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
415
Происшествия

ФСБ задержала членов ИГ, готовивших убийства военных и полицейских

В Санкт-Петербурге ФСБ ликвидировала террористическую ячейку, которая готовила убийства полицейских и военных.
Вести.Ru 08:51
173
Общество

Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич опубликовал в Facebook список тех, кому и перед кем следует "срочно" преклонить колено.
Ruposters.ru 06:20
7
Общество

В США испугались посылок с неизвестными семенами из Китая

Посылки с неизвестными семенами и маркировкой «ювелирные украшения» получили несколько жителей трёх американских штатов: Юты, Вирджинии и Кентукки.
News.ru 08:04
6
Технологии

«Одна большая волна»: почему второй волны covid-19, возможно, не существует (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, в настоящее время пандемия covid-19 разворачивается «одной большой волной», и нет никаких данных, которые указывали бы на то, что этот вирус имеет сезонный характер, присущий гриппу и другим коронавирусам, вызывающим обычную простуду.
ИноСМИ 08:24
Наука

Искусственный интеллект научился выявлять критерии крепких отношений

В Западном университете Лондона команда учёных провела уникальное исследование, позволяющее выявить, насколько хорошими будут отношения человека с конкретным партнёром.
Цензуры.Нет вчера в 11:48
17
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru вчера в 11:08
28
Общество

Собянин заявил о сохранении запрета на массовые мероприятия в Москве

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по эпидемической обстановке в стране.
Ведомости 07:54
223
Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
14
Гаджеты

Опубликовано фото нового iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем

NewInform 03:00
6
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20
148
Общество

В России планируют ввести алкозамки для автомобилей

Концепцию повсеместного внедрения алкозамков планирует до конца 2020 года разработать Минпромторг России. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:12
1,7K
Футбол

Руководство «Локомотива» отказалось от Кокорина

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 16:31 — REGNUM Трансферный комитет московского «Локомотива» отказался от кандидатуры 29-летнего российского нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
REGNUM 09:31
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
171
Единоборства

Олейник не поддержал Петра Яна в конфликте с Орловским

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян остался недоволен высказыванием Андрея Орловского.
Советский спорт вчера в 08:56
Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
1,3K
Армия и оружие

Финский МИД запросил объяснения о нарушении границ российскими Су-27

Финское внешнеполитическое ведомство связалось с посольством России в Хельсинки по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства страны российскими истребителями Су-27.
РИА Новости 08:52
308
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
260
Армия и оружие

В Сирии случайно обнаружили секретный дивизион ПВО России

Shraibikus News 04:46
4
Энергетика

Россия уступила Казахстану по доступности бензина

Россия уступила Казахстану по доступности бензина для жителей страны, однако обошла по данному показателю другие страны бывшего СССР.
Lenta.ru вчера в 17:04
3
Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
47
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
57
Политика

CNN опубликовал карту Курильских островов в составе Японии

Газета.Ru 09:02
33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное