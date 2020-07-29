Финансы

ИзвестияИзвестияКурс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.
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Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Ру03:22

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:08
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

РИА Новости 06:24
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

Интерфакс 05:41
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Политика

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
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Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
9
Общество

Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа

Вакцина передана на экспертизу и может быть зарегистрирована 10−12 августа.
Новые Ведомости 06:44
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Технологии

Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
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Энергетика

Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой

Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза 05:47
Происшествия

Суд приговорил обвиняемого в убийстве челябинского депутата к 11 годам

Известия 03:08
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Общество

Глава Amazon согласился на проверки в США

На официальном сайте Amazon появилась речь бизнесмена и главы корпорации Джефа Безоса.
ФедералПресс 02:27
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Происшествия

Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие

Как сообщили в ведомстве, расстрелявшие правоохранителя преступники похитили его табельное оружие.
Российская газета 02:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Здоровье

С 3 августа в Пермском крае возобновят работу Центры здоровья

Согласно постановлению, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 3 августа в Прикамье в плановом режиме возобновляются комплексные обследования и динамическое наблюдение в Центрах здоровья, в том числе выездная работа, а также оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
Местное время (г. Пермь) 06:01
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Общество

Определена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США

В американской биотехнологической компании Moderna раскрыли предполагаемую цену курса вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
UfacityNews.ru 05:33
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Экономика

Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group

По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
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Здоровье

В Татарии не ожидают второй волны коронавируса

Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших.
REGNUM 06:06
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Энергетика

Китай существенно сократил закупки газа из России

В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
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Общество

Онищенко призвал россиян не торопиться с поездками за границу

Как сообщает газета «Известия», такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Городовой 03:48
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Piter.tv вчера в 02:43
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Политика

В Кремле надеются на скорое прекращение акций протеста в Хабаровске

В Кремле выразили надежду, что стихийные акции протеста в Хабаровске, которые идут уже девятнадцать дней подряд, скоро закончатся.
Znak.com 06:26
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Политика

Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области

Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
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Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году

Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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