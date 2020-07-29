Финансы
ИзвестияКурс евро на Московской бирже превысил 85 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро на 1,1% в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 28 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:37 мск достигла отметки в 85,02 рубля впервые со 2 апреля.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
РИА Новости 06:24
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Мальта и Хорватия выразили готовность начать принимать российских туристов.
Известия 06:42
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Общество
Вакцину от коронавируса могут начать выпускать с 15 августа
Вакцина передана на экспертизу и может быть зарегистрирована 10−12 августа.
Новые Ведомости 06:44
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Энергетика
Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой
Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза 05:47
Общество
Глава Amazon согласился на проверки в США
На официальном сайте Amazon появилась речь бизнесмена и главы корпорации Джефа Безоса.
ФедералПресс 02:27
Происшествия
Убийцы сотрудника Росгвардии в Ингушетии похитили его табельное оружие
Как сообщили в ведомстве, расстрелявшие правоохранителя преступники похитили его табельное оружие.
Российская газета 02:44
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Здоровье
С 3 августа в Пермском крае возобновят работу Центры здоровья
Согласно постановлению, опубликованному на сайте Роспотребнадзора по Пермскому краю, с 3 августа в Прикамье в плановом режиме возобновляются комплексные обследования и динамическое наблюдение в Центрах здоровья, в том числе выездная работа, а также оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
Местное время (г. Пермь) 06:01
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
Определена возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
В американской биотехнологической компании Moderna раскрыли предполагаемую цену курса вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
UfacityNews.ru 05:33
Экономика
Сбербанк объявил о получении контроля над Rambler Group
По словам генерального директора Rambler Group Рафаэля Абрамяна, «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».
РБК 02:54
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Здоровье
В Татарии не ожидают второй волны коронавируса
Со слов представителя надзорного органа, вторая волна коронавируса в некоторых странах произошла по причине снижения объемов тестирования, как результат — увеличилось число бессимптомных заболевших.
REGNUM 06:06
Энергетика
Китай существенно сократил закупки газа из России
В мае текущего года поставки газа в Китай снизились на 12%, по сравнению с объемом поставленного голубого топлива в декабре-январе.
ToDay News Ufa вчера в 01:26
Общество
Онищенко призвал россиян не торопиться с поездками за границу
Как сообщает газета «Известия», такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Городовой 03:48
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 02:43
Политика
В Кремле надеются на скорое прекращение акций протеста в Хабаровске
В Кремле выразили надежду, что стихийные акции протеста в Хабаровске, которые идут уже девятнадцать дней подряд, скоро закончатся.
Znak.com 06:26
Политика
Игорь Кобзев сдал подписи на выборы губернатора Иркутской области
Напомним, прием документов на регистрацию от кандидатов на выборах губернатора Иркутской области завершится сегодня в 18 часов.
Областная газета (г. Иркутск) 02:29
Общество
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2021 году
Министерство науки и высшего образования России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2021/22 учебный год.
Мойка78 03:38
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51