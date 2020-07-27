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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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Фонтанка.Ру

Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Ру03:22
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
Известия

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
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В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

Бывшего главврача областной больницы поселка Локомотивный Челябинской области, экс-депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова приговорили к 11 годам колонии строгого режима за убийство жены с особой жестокостью.
В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены
РБК09:34
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Турция выпускала компоненты F-35 после ее исключения из программы

Хулуси Акар обратил внимание, что безопасность новых самолетов так же важна для Турции, как и для США, ведь Анкара является не только клиентом программы производства истребителей, но и ее партнером.
Военное обозрение09:18
26
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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Сбербанк получит контроль в Rambler Group

Источник "Ъ" говорил, что банк инвестировал в капитал Rambler по схеме cash-in около 11 млрд руб. Теперь же Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у Era Capital.
Коммерсантъ06:18
39

Штаб сил США в Европе будет перенесен из Германии в Бельгию

В ходе пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США выведут из Германии 11,9 тысячи военных, 6,4 тысячи из них вернутся домой, а остальные останутся в других странах НАТО, включая Бельгию и Италию.
РИА Новости10:07
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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