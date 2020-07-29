Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Политика
В Конгрессе США обвинили технологические компании в игре на демократов
Вашингтон, 30 июля 2020, 01:47 — REGNUM На слушаниях в палате представителей Конгресса США, посвящённых борьбе с монополизмом в интернете, республиканцы обвинили американские технологические компании в подыгрывании демократам.
REGNUM 18:47
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Российский танк Т-72БЗ, переплывший реку глубиной в пять метров, шокировал журналистов аргентинской газеты Clarin.
Газета.Ru 16:37
Киберспорт
Kyivstoner был забанен на Twitch
Альберт Васильев на своем канале освещает Dota 2, CS:GO и GTA 5, в среднем его смотрит около одной тысячи зрителей.
Vprognoze.ru вчера в 18:18
Здоровье
В Казахстане продлят карантин из-за COVID-19 еще на две недели
Отмечается, что карантин поручили продлить для «дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах».
Известия 02:49
Общество
Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий
"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
Российская газета 06:01
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
Кандидатов в президенты Белоруссии срочно пригласили в ЦИК на встречу с председателем комиссии Лидией Ермошиной.
Городовой 14:37
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился разобраться в ситуации с задержанием под Минском предположительно граждан России, заявив, что у Минска "нет никаких целей опорочить близкую страну".
РИА Новости 18:47
Общество
В Хабаровске впервые арестовали участника митинга в поддержку Фургала
Компания вчера в 08:48
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
Evo-rus.com 14:24
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Политика
МВД Белоруссии напомнило об ответственности Telegram-каналов за посты
Администраторы Telegram-каналов несут персональную ответственность за все действия, которые они совершают в сети, в том числе, совершая призывы к нарушению порядка.
РБК 18:01
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
Достижения появились в Kingdom Come: Deliverance, ARK: Survival Evolved, Death Stranding, Killing Floor 2, Satisfactory и других тайтлах.
CyberSport.ru 18:05
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
Футбол
«Металлург» в Кубке страны может сыграть со старейшим клубом России
Липецкий «Металлург» начнёт выступление в этом турнире в среду, 19 августа, со стадии 1/128 финала.
Вести48 08:36
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч
В США от COVID-19 умерли 150,1 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 18:29
Шоу-бизнес
Бывшая участница «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая участница коллектива "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала об участии в съёмках нового проекта в своем Instagram.
МордовМедиа 17:48
Армия и оружие
Глава Пентагона назвал цель переброски военных ближе к границам России
США перебросят часть военных ближе к границам России для ее "сдерживания", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:43
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Наука
Выявлен разрушающий раковые клетки штамм марихуаны
Evo-rus.com 10:02
Хоккей
Овечкин оформил дубль в контрольном матче с «Каролиной»
RT на русском 17:58
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Шоу-бизнес
Изувеченная бывшим мужем Маргарита Грачева сообщила о скорой свадьбе
Бывший муж Маргариты Грачевой в порыве ревности отрубил ей кисти рук в декабре 2017 года.
Известия 17:02
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Общество
Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР
Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Пригожин раскритиковал Лозу за слова о Лолите
Продюсер считает, что "не по-мужски — обсуждать гонорар артиста" Юрий Лоза недавно высказался о гонорарах Лолиты Милявской — известно, что артситка получает за свои выступления около сорока тысяч евро.
WomanHit.ru 13:53
Авто
В России заметили Skoda Octavia нового поколения
Можно предположить, что новая модель проходит дорожные тесты перед сертификацией в Российской Федерации.
Car.ru 27 июля в 06:47