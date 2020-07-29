Финансы
Новые ИзвестияКурс евро к рублю достиг максимума за четыре месяца
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
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Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Общество
Суд арестовал военнослужащего ЧФ РФ за госизмену в пользу Украины
В Севастополе военнослужащий Черноморского флота России арестован за госизмену, он обвиняется в работе на военную разведку Украины.
Газета.Ru 02:42
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
CT news 28 июля в 14:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева перенесла операцию и стала бесплодной
После операции медики рассказали, что в будущем Алена не сможет иметь детей.
CT news вчера в 19:32
Футбол
Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»
Известия вчера в 22:18
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Орейро и Арана провели совместный прямой эфир в Instagram
Приятный сюрприз преподнесла поклонникам актриса Наталия Орейро. Она пригласила на беседу в прямом эфире своего коллегу Факундо Арану.
Народные новости 28 июля в 22:11
Шоу-бизнес
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Здоровье
Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом
Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
Шоу-бизнес
Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников
Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.
ФАН вчера в 19:27
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Гаджеты
Qualcomm прямо намекает на задержку iPhone 12
Вряд ли осенью должен выйти какой-то другой флагман, отсрочка которого столь сильно повлияла бы на финансовые результаты Qualcomm В линейке iPhone 12 ожидается появление четырех моделей с экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
iXBT.com 00:33
Шоу-бизнес
Катя Жужа стала мамой во второй раз
Бывшая ведущая реалити-шоу "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз. О радостном событии знаменитость рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 01:59
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о пробах на роль Эдварда Каллена: «Худшее решение в жизни»
В последние несколько лет Роберт Паттинсон зарекомендовал себя как разносторонний актер, которому по плечу роли не только в популярных франшизах, но и в артхаусном кино.
Popcornnews.ru 02:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 28 июля в 11:13
Общество
После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине
RuNews24.ru вчера в 18:26
Происшествия
На главной пешеходной улице Екатеринбурга разбился молодой человек
Екатеринбург, 30 июля 2020, 09:42 — REGNUM В Екатеринбурге на улице Вайнера разбился насмерть молодой человек.
REGNUM 02:42
Культура
После 30 лет на ТВ: Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не планирует покидать капитал-шоу.
Popcornnews.ru 27 июля в 03:30
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу
Актриса и бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что приняла участие в съемках нового проекта телеканала СТС.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Житель Карелии 1933 года рождения скончался от коронавируса
В Карелии от коронавирусной инфекции скончался еще один человек, петрозаводчанин 1933 года рождения.
ИА Республика 01:51
Шоу-бизнес
Сергей Соседов подтвердил «пластику» Надежды Бабкиной
Известную российскую певицу Надежду Бабкину, которая специализируется на русском фольклоре очень часто упрекают в том, что она в свое время прибегла к помощи пластического хирурга с целью омоложения и коррекции внешности.
Bimru.ru 02:12
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Общество
Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, выходит замуж
Напомним, в 2017 году муж Маргариты вывез ее в лес, где в порыве ревности отрубил ей кисти рук.
Evo-rus.com 02:06
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41