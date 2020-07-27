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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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Lenta.ru

Курс евро взлетел выше 85 рублей

Lenta.ru08:51
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБК08:46
Известия

Курсовая недоработка: в августе доллар может подорожать до 75 рублей

Известия12:45
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русском09:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС08:40
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Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru13:00
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МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля

Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар04:35
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Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
ТАСС12:48
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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости08:55
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