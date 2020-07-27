Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Общество
Конгресс США обвинил Facebook и Google в злоупотреблении влиянием
Влияние американских корпораций Amazon, Facebook, Apple и Google еще более возросло на фоне пандемии коронавируса.
ТВ Центр 14:39
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении границ Финляндии
Финское оборонное ведомство утверждает, что два Су-27 нарушили воздушное пространство Суоми, пролетая над Финским заливом в районе Хельсинки.
Мойка78 вчера в 19:12
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
Политика
NYT: экс-сотрудники ГРУ дезинформируют жителей США о пандемии
Вашингтон, 29 июля 2020, 08:25 — REGNUM Бывшие сотрудники российской разведки якобы распространяют ложную информацию о пандемии коронавируса, пытаясь «повлиять на американцев».
REGNUM 01:25
Путешествия
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса
Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК 12:25
Наука
Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида
Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
Машины и Механизмы вчера в 00:52
Здоровье
В ВОЗ рассказали о выработке коллективного иммунитета к коронавирусу
Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 15:24
Политика
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чрезвычайным происшествием задержание россиян в Белоруссии, передает агентство «БелТА».
Ведомости 12:08
Здоровье
Череповчанка за три месяца похудела на 14 килограммов
Медиа-Центр 35media.ru 08:11
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Испанский футбольный клуб «Реал» вновь возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Известия 17:54
Происшествия
Предварительное заседание по делу Ефремова отложено на 30 июля
Mossovetinfo.ru – Предварительное заседание суда по делу актера Михаила Ефремова было отложено на 30 июля.
Моссовет 04:53
Футбол
Президент «Атлетико» подтвердил интерес «Челси» к Яну Облаку
Глава мадридского «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на информацию английских СМИ о переговорах с «Челси» по трансферу голкипера Яна Облака.
ProstoProSport вчера в 08:08
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика
Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
Происшествия
Прибор с радиоактивным элементом похищен в столице Эквадора
Минэнерго Эквадора предупреждает, что устройство содержит два радиоактивных элемента, которые в случае неправильного использования прибора могут представлять опасность для окружающей среды и здоровья человека.
Взгляд.ру 16:47
Политика
Появилось видео задержания в Минске бойцов ЧВК Вагнера
Телеканал "Беларусь 1" опубликовал кадры с момента задержания 33 сотрудников частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Газета.Ru 08:52
Гаджеты
Американский штат начал расследование замедления старых iPhone
Американский штат Аризона начал вести расследование в отношении компании Apple для того, чтобы установить, является ли намеренное снижение скорости работы смартфонов iPhone старых моделей нарушением законодательства о недобросовестной конкуренции.
Lenta.ru 18:06
Шоу-бизнес
Водонаева призналась в бесплодии
Ведущая Алена Водонаева призналась, что больше не сможет иметь детей.
Lenta.ru 18:33
Кино
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
Ведомости вчера в 09:26
Киберспорт
FlyToMoon уступила OG и покинула OGA Dota Pit
OG победила FlyToMoon со счетом 2:0 в третьем раунде нижней сетки плей-офф OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 15:11
Происшествия
На Кубани подтвердили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 29 июля 2020, 10:58 — REGNUM 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 29 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:58
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США решила установить процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и предполагали многие американские аналитики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:36
Авто
Названы самые продаваемые в России кроссоверы от 2,5 до 3 млн рублей
Автоэксперты назвали топ-10 самых продаваемых кроссоверов на рынке России от 2,5 до 3 млн рублей.
Лезги газет 00:35
Политика
Дегтярёв заявил о взаимопонимании с протестующими в Хабаровске
«Осторожный оптимизм» внушает обстановка, сложившаяся в столице Хабаровского края временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву.
ИА Красная Весна 01:55
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Происшествия
Экс-полицейским предъявили окончательное обвинение по делу Голунова
Бывшим полицейским, которые проходят в качестве обвиняемых по делу журналиста Ивана Голунова, предъявлено обвинение в окончательной редакции.
НТВ 10:37