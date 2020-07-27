Финансы

Москва 24Москва 24Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей. Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля. Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русском28 июля в 08:48

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалтвчера в 03:56

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Evo-rus.com вчера в 02:21
144
Политика

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
132
Общество

В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий

В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
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Шоу-бизнес

Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну

Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
207
Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
133
Политика

Задержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания

Задержанные в Минске в рамках спецоперации члены российской ЧВК начали давать показания, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Московский Комсомолец 02:33
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Футбол

«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой

Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
RT на русском 03:14
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2K
Происшествия

Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
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Экономика

Что ждет россиян в августе 2020 года

С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
1
Космос

Над Бразилией наблюдали молнию длиной 700 км

Специалисты Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили о рекордно длинной молнии. Грозовой разряд растянулся на 710 километров.
Новый День 28 июля в 18:19
1
Экономика

«Дамате» вложит 6 млрд руб. в генетический проект

Выручка группы в 2019 году выросла на 48,8%, до 26,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза, до 1,49 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 08:38
3
Армия и оружие

ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины в нарушении бессрочного перемирия, вступившего в силу 27 июля.
Lenta.ru 04:51
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
404
Общество

Шнуров оценил личность Дегтярева

Музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, который приехал в Хабаровск для съемок фильма о проходящих в городе протестах, оценил личность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Lenta.ru 05:05
3
Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Общество

СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды

RT на русском 05:57
1
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве

Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
10
Политика

Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания

Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ.
РИА Новости 02:30
213
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
514
Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
456
Общество

В Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало

Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске.
REGNUM 05:23
21
Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

РИА Новости 05:49
36
Политика

Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет

В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
28
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
1
Финансы

Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
REGNUM 04:27
311
Происшествия

В Севастополе от коронавируса умер один человек

Всего в Севастополе коронавирусом заболели 343 человека. Лечение продолжают 45, умерли девять.
Вести.Севастополь 05:25
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