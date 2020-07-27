Финансы
Москва 24Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей
Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей. Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля. Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.
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Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Evo-rus.com вчера в 02:21
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Политика
Задержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания
Задержанные в Минске в рамках спецоперации члены российской ЧВК начали давать показания, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
Московский Комсомолец 02:33
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
RT на русском 03:14
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
Экономика
Что ждет россиян в августе 2020 года
С 1 августа стоимость газа для населения вырастет на 3%. Новые цены должны были быть установлены с 1 июля, однако приказ был выпущен с опозданием.
Коммерсантъ 05:39
Космос
Над Бразилией наблюдали молнию длиной 700 км
Специалисты Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили о рекордно длинной молнии. Грозовой разряд растянулся на 710 километров.
Новый День 28 июля в 18:19
Экономика
«Дамате» вложит 6 млрд руб. в генетический проект
Выручка группы в 2019 году выросла на 48,8%, до 26,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,5 раза, до 1,49 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 08:38
Армия и оружие
ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины в нарушении бессрочного перемирия, вступившего в силу 27 июля.
Lenta.ru 04:51
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Общество
Шнуров оценил личность Дегтярева
Музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, который приехал в Хабаровск для съемок фильма о проходящих в городе протестах, оценил личность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Lenta.ru 05:05
Футбол
Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети
В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Общество
СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды
RT на русском 05:57
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Политика
Полиция начала проверку после драки депутатов ульяновского заксобрания
Ранее первый зампред заксобрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев рассказал журналистам, что в среду заседание регионального парламента пришлось прервать из-за драки депутатов, которую, по его словам, спровоцировали представители КПРФ.
РИА Новости 02:30
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Общество
В Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало
Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске.
REGNUM 05:23
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Финансы
Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей
Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Севастополе от коронавируса умер один человек
Всего в Севастополе коронавирусом заболели 343 человека. Лечение продолжают 45, умерли девять.
Вести.Севастополь 05:25