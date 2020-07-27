Доллар поднялся выше 73 рублей, а евро – выше 86 рублей. Американская валюта достигла такой отметки впервые с 18 мая, а европейская – впервые с 2 апреля. Курс доллара подорожал на 56 копеек, составив 73,13 рубля, а курс евро стоит 86,01 рубля, поднявшись на 40 копеек.

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Политика Задержанные в Белоруссии боевики из России начали давать показания Задержанные в Минске в рамках спецоперации члены российской ЧВК начали давать показания, заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. 32

Футбол «Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой Форвард «Зенита» Артём Дзюба продолжит выступать за петербургский клуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Космос Над Бразилией наблюдали молнию длиной 700 км Специалисты Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили о рекордно длинной молнии. Грозовой разряд растянулся на 710 километров. 1

Армия и оружие ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили Вооруженные силы Украины в нарушении бессрочного перемирия, вступившего в силу 27 июля.

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Политика Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».

Финансы Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей Москва, 30 июля 2020, 11:27 — REGNUM Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 86 рублей, свидетельствуют данные биржи. 311