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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.В источнике
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Фонтанка.Ру

Евро на бирже опустился ниже 85 рублей

Фонтанка.Ру03:22
RT на русском

Экономист прокомментировал рост евро выше 85 рублей

RT на русскомвчера в 09:46
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17
Интерфакс

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40
Газета.Ru

Рубль растет к доллару и снижается к евро в начале торгов

Газета.Ru03:08

Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии

Ранее агентство The Associated Press и газета The New York Times опубликовали статьи о том, что два бывших сотрудника российского Главного разведывательного управления (ГРУ), по мнению американских журналистов, якобы распространяли в интернете дезинформацию о пандемии коронавируса.
Известия05:59

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс05:41
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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Следующий рывок Илона Маска: чего ждать

Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости01:00
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