Финансы

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля. Относительно закрытия предыдущих торгов евро подорожал на 0,56% (до 84,02 рубля).
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Курс евро впервые с начала апреля превысил 86 рублей

REGNUM04:27

Евро поднялся выше 86 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъ03:24

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАСС28 июля в 08:40

Курс доллара поднялся выше 73 рублей

Rambler News Service03:18

Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новости28 июля в 09:17

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфакс28 июля в 08:50

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 86 рублей

Москва 2403:12
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Российская газета 05:24
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Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с футбольным клубом «Зенит»

Известия 03:54
Здоровье

Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы

Будущее России. Национальные проекты 04:06
1
Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов

Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
75
Общество

В Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало

Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске.
REGNUM 05:23
19
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Армия и оружие

Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии

В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Происшествия

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
41
Происшествия

Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле

РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения

Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Финансы

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
123
Армия и оружие

Найден способ повысить ударную мощь российских танков

Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
4
Общество

Российские врачи за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 5509 человек.
Экономика сегодня 03:41
29
Экономика

«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза

Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
9
Наука

В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта

Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
Evo-rus.com 01:44
17
Общество

Россиянам разрешат называться «эльфами» и «гоблинами» при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Известия вчера в 06:52
60
Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
495
Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
8
Общество

Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово

В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
13
Политика

Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России

В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
1,5K
Происшествия

Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа

Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
24
Армия и оружие

Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины

Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
200
Армия и оружие

Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта

Военные учения в Азербайджане при участии турецких войск носят медийный, а не военный характер, заявил военный эксперт Юрий Лямин 29 июля в интервью журналисту «МК».
ИА Красная Весна вчера в 09:21
2
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
33
Экономика

Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов

Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31
24
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