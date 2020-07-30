Финансы
Общественная служба новостейЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля. Относительно закрытия предыдущих торгов евро подорожал на 0,56% (до 84,02 рубля).
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Происшествия
В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Российская газета 05:24
Здоровье
Под Волгоградом построен первый корпус новой инфекционной больницы
Будущее России. Национальные проекты 04:06
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Происшествия
В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков
РИА Новости вчера в 05:00
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Общество
В Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало
Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске.
REGNUM 05:23
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Армия и оружие
Опубликовано видео задержания «боевиков ЧВК Вагнера» в Белоруссии
В сети появилось видео задержания бойцов ЧВК, которых обвинили в намерении дестабилизировать обстановку в Белоруссии во время президентских выборов.
Anews вчера в 13:34
Происшествия
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
РИА Новости вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Армия и оружие
Найден способ повысить ударную мощь российских танков
Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
Общество
Российские врачи за сутки выявили 5509 новых случаев коронавируса
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось на 5509 человек.
Экономика сегодня 03:41
Экономика
«Магнит» во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза
Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" во втором квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 2 раза (на 101,5%) по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,843 миллиарда рублей (по стандарту IAS 17), говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 03:16
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Наука
В сибирском озере обнаружен хорошо сохранившийся скелет мамонта
Специалисты подчеркнули, что найденные останки принадлежат взрослой особи.
Evo-rus.com 01:44
Общество
Россиянам разрешат называться «эльфами» и «гоблинами» при переписи
В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
Известия вчера в 06:52
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Армия и оружие
Турция перебросила войска в Азербайджан ради медийного эффекта
Военные учения в Азербайджане при участии турецких войск носят медийный, а не военный характер, заявил военный эксперт Юрий Лямин 29 июля в интервью журналисту «МК».
ИА Красная Весна вчера в 09:21
Экономика
Безлимитные тарифы на интернет перегрузили сети российских операторов
Абоненты с безлимитными тарифами на мобильный интернет перегружают сети российских операторов, в условиях пандемии проблема усугубилась, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Интерфакс 03:31