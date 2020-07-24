Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Политика
Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав
Германия третий год подряд занимает первое место в рейтинге ведущих мировых держав, более чем на 10 процентных пунктов опережая США.
Интерфакс 05:33
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Спорт
Посетители Metacritic наградили Ghost of Tsushima рекордным рейтингом
В целом у «Цусимы» самый большой рейтинг посетителей Metacritic среди всех игр Sony, Microsoft и Nintendo, а позади новинки с оценкой 9,2 отметились The Last of Us, Xenoblade Chronicles, Portal, Resident Evil 4, Warcraft III, Metroid Prime, Metal Gear Solid, Deus Ex, Castlevania: Symphony of the Night и другие.
Игромания.ру 09:52
Футбол
Агент опроверг информацию об уходе Луческу из киевского «Динамо»
Агент Аркадий Запорожану, который представляет интересы румынского специалиста Мирчи Луческу, опроверг информацию об отставке своего клиента с поста главного тренера киевского «Динамо».
RT на русском 11:51
Общество
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Игры
Провальный тактический шутер Disintegration ждут бесплатные выходные
В середине июня в продажу поступил Disintegration — тактический шутер от соавтора оригинальных Halo, который делал ставку на более вдумчивый игровой процесс с возможностью управлять отрядом.
Игромания.ру 10:43
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Суд признал законным арест экс-чиновника Россотрудничества Попова
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на арест экс-начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич.
ТАСС 10:17
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Игры
Инсайдер рассказал первые подробности об Avowed — новой RPG от Obsidian
CyberSport.ru 09:27
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
В США республиканцы предложили втрое сократить доплаты по безработице
План по поддержке экономики, согласованный Белым домом с республиканцами в конгрессе США, предполагает сократить втрое федеральные надбавки по безработице, сообщила газета Washington Post со ссылкой на готовящийся законопроект.
РИА Новости 11:34
Футбол
«Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука
Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
REGNUM 09:16
Армия и оружие
Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили, что на границе с Ливаном произошёл «инцидент», не разъяснив детали.
REGNUM 09:45
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Решение о переносе выхода нового сезона популярного сериала принял телеканал АМС в связи с ситуацией с коронавирусом.
Evo-rus.com 08:24
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом
В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
Футбол
«ПСЖ» сообщил о результатах медобследования Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» на официальном сайте опубликовал результаты медицинского обследования нападающего Килиана Мбаппе.
Чемпионат 11:15