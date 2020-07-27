Финансы

РИА НовостиРИА НовостиКурс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

Курс евро достигнул 84,05 рубля, обновив максимум против российской валюты с 22 апреля. При этом, как следует из данных Московской биржи, курс доллара расчетами "завтра" на 15:12 (мск) снижался на 25 копеек, до 71,49 рубля.
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Евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

Эхо Москвы09:33

Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые за три месяца

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Евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новости08:58

Евро превысило отметку 84 рубля впервые с апреля, а золото обновило рекорд

Вести.Ru09:02

Курс евро поднялся выше 84 рублей

Rambler News Service08:28
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Полиция разыскивает мужчину, который устроил стрельбу на улице Типографическая в Москве.
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Газета.Ru 09:34
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В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

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Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Футбол

«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о переходе в команду защитника английского «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
RT на русском 08:16
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

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Общество

Интерес к россиян «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии

На фоне ограничений на выезд, ввееденных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Общество

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Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом.
Lenta.ru 09:06
Политика

Посол Украины в США заявил о готовности отключить Россию от SWIFT

Напомним, 11 июля политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что Европа не отменит санкции против России ни при каких обстоятельствах.
ИА Новороссия 04:05
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Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Происшествия

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Другие предотвращенные теракты Ранее в ФСБ сообщили, что силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском кране задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" *.
РИА Новости 08:47
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 135 человек

На 27 июля в Ростовской области у 12 405 человек выявлен коронавирус COVID-19. Показатель заболеваемости — 295,2 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:17
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Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
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Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
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В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

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Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах

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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
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Спорт

Депутат Лебедев отреагировал на слова Родченкова о допинге в России

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал интервью бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о допинге в России.
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
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Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова

Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
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Звезда фильмов Disney начала карьеру в порноиндустрии

В прошлом году Мейтленд сообщила общественности об окончании обычной актерской карьеры. Но Уорд не покинула кинематограф насовсем.
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Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения

Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 03:21
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