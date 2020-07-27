Финансы

ИзвестияИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Курс евро поднялся выше 85 рублей впервые с апреля

РИА Новостивчера в 09:17

Евро поднялся выше 85 рублей впервые с начала апреля

Коммерсантъвчера в 09:04

Курс евро превысил 85 рублей

RT на русскомвчера в 08:48

Курс евро превысил ₽85 впервые со 2 апреля

РБКвчера в 08:46

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 85 рублей

ТАССвчера в 08:40

Курс евро на Московской бирже превысил 85 рублей

Известиявчера в 09:00

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Интерфаксвчера в 08:50
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa вчера в 00:44
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Общество

73 случая коронавируса в Кузбассе выявили за сутки

Kursk.com 00:44
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Футбол

«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
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Общество

Основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию

АН Между строк вчера в 11:32
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия вчера в 19:56
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Происшествия

Школьница пожаловалась на усталость и умерла от коронавируса во сне

Американская школьница Кимора Линум (Kimora Lynum) умерла от коронавируса во время сна после того, как пожаловалась на усталость.
Lenta.ru 01:39
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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 27 июля в 09:28
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Здоровье

Роскачество не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе

"Роскачество" не советует злоупотреблять в жару холодным чаем и кофе.
Piter.tv 01:36
Политика

Twitter удалил ретвит Трампа о существовании лекарства от коронавируса

Позже, во время брифинга в Белом доме, Трамп заявил, что не понимает, почему видео были удалены, и заявил о пользе гидроксихлорохина при лечении коронавируса.
РБК вчера в 20:05
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Футбол

«Ахмат» после назначения Талалаева расстался с тремя футболистами

ProstoProSport вчера в 17:28
Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
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Общество

Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER

Интерфакс вчера в 06:29
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
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Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
29
Кино

Фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля

Новый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.
Москва 24 вчера в 21:43
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Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Известия 01:49
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Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

Российские школьники избили сверстницу и сняли это на видео

В российском городе Красноуральске (Свердловская область) школьники избили сверстницу и сняли это на видео.
Lenta.ru 00:49
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Общество

В Приморье два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

В Приморском крае два выпускника 2020 года сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 02:10
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Общество

Коронавирус у госпитализированного губернатора Чукотки не подтвердился

Interfax-Russia.ru - Губернатор Чукотки Роман Копин, госпитализированный с пневмонией после контакта с заболевшим COVID-19, сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.
Интерфакс - Россия 00:49
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru 27 июля в 17:09
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Общество

За сутки 98 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Как сообщает оперштаб, общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 9209 человек.
АиФ Саратов 01:56
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Происшествия

Неизвестные повредили 30 надгробий на проспекте Александровской Фермы

Gazeta.SPb 01:39
Авто

Kia объявила цены на новый минивэн Kia Carnival

Цены на минивэн четвертого поколения варьируются от 31 600 000 до 43 540 000 вон, что эквивалентно 1,9 – 2,6 млн рублей по текущему курсу.
Автоновости дня вчера в 08:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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