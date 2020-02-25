Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Когда курс доллара может дойти до 70 рублей

Российская газета22:00

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

РБК14:22

Доллар взлетел

Lenta.ru05:38

Курс доллара впервые за четыре месяца превысил 65 рублей

RT на русском08:59

Рубль не смог скорректироваться и вернулся к дневным минимумам под давлением общемирового пессимизма

Финмаркет11:58

Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

ТАСС14:06

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:15, Ашберн

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Коммерсантъ вчера в 11:53
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Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин станет отцом во второй раз.
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В Красноярске эвакуируют несколько школ

Учеников ряда школ в Красноярске эвакуируют, сообщили РИА Новости в управлении образования мэрии города.
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Из-за коронавируса россияне начали отказываться от туров в Италию

Российские туристы на фоне информации о распространении коронавируса начали подавать заявки на аннуляцию туров в Италию, при этом в этой стране уже находятся до 7 тыс. организованных туристов из России.
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Происшествия

В Сочи двух детей унесло в Черное море

В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.
Российская газета 13:53
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В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

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Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Российская газета 21:40
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«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU 17:06
Биатлон

Губерниев грубо обозвал Тихонова

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Национальная служба новостей 11:14
Политика

Президент Эстонии прокомментировала территориальные претензии к РФ

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд считает необходимой работу по ратификации пограничного договора с Россией.
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Общество

В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами

РИА Новости 21:52
Происшествия

Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году

Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
RT на русском вчера в 17:05
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
Шоу-бизнес

Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились

Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Чиновники Петербурга отказались согласовывать марш Немцова

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Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Газета.Ru 15:56
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru 14:46
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«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
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Политика

Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута

«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 21:44
Армия и оружие

В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
РИА Новости 21:43
Общество

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году

800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Медиа-Центр 35media.ru 10:20
Общество

В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Известия 13:18
Авто

Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus

С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются Toyota Camry и RAV4, а уже к июлю 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, будут защищены уникальной системой.
Прокопьевск.ру 20:56
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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается

Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
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Маршала СССР Дмитрия Язова похоронят 27 февраля

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В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 18:19
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