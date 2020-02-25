Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
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Комментарии
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки во вторник, 25 февраля, «набросились» на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве.
Армия и оружие
Сирия отразила израильские ракетные удары по Дамаску
Шоу-бизнес
Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз
Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин станет отцом во второй раз.
Происшествия
В Красноярске эвакуируют несколько школ
Учеников ряда школ в Красноярске эвакуируют, сообщили РИА Новости в управлении образования мэрии города.
Общество
Из-за коронавируса россияне начали отказываться от туров в Италию
Российские туристы на фоне информации о распространении коронавируса начали подавать заявки на аннуляцию туров в Италию, при этом в этой стране уже находятся до 7 тыс. организованных туристов из России.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в Черное море
В Лазаревском районе Сочи двух детей унесло в Черное море.
Политика
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные в отношении России ранее, сославшись на действия, которые "продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США".
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
На 89-й минуте красную карточку получил чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль. В итоге матч завершился со счётом: 1:1.
Биатлон
Губерниев грубо обозвал Тихонова
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в ответ на критику со стороны четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова, обозвал его «старым пердуном».
Политика
Президент Эстонии прокомментировала территориальные претензии к РФ
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд считает необходимой работу по ратификации пограничного договора с Россией.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Чеченская Республика и Чукотский автономный край названы регионами России, где в 2019 году зафиксировано наименьшее количество ДТП.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2
"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Армия и оружие
В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа впервые выявлен у американского военного, заразившийся - солдат вооруженных сил США в Южной Корее (USFK), говорится в заявлении военных.
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Общество
В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя
В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений.
Авто
Уникальную систему против угона получат автомобили Toyota и Lexus
С декабря 2019 года идентификатором T-Mark оснащаются Toyota Camry и RAV4, а уже к июлю 2020 года все модели Toyota, продаваемые на российском рынке официальными дилерами, будут защищены уникальной системой.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Происшествия
В Подмосковье произошел крупный пожар на складах
Площадь пожара на складах в подмосковном поселке Новый составляет 4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.