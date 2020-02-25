Финансы

ТАССТАССКурс евро поднялся выше 71 рубля

Курс евро на Московской бирже вырос на 2,24% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 71,09 рубля, свидетельствуют данные торгов на 12:17 мск. Последний раз курс евро находился выше 71 рублей 4 декабря 2019 года.
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Эксперты: в ближайшее время не предвидится снижения курса ниже 67 рублей за доллар

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Курс доллара превысил ₽65. Что ждет валютный рынок на этой неделе?

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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.
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Эксперт назвал новые антироссийские санкции обычной практикой в США

Новые санкционные меры, которые ввели Соединенные Штаты против России, стали уже обычным делом для них.
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Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

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На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
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Президент России Владимир Путин занял второе место в мире по уровню уважения.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
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Студент из США Тревор Рид обвиняется в нападении на полицейского в Москве, совершенном с риском для жизни правоохранителя.
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