Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Lenta.ru05:38

Курс евро вырос выше 70 рублей

РИА Новости03:47
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В Сербии рассказали о давлении «извне» после покупки ЗРПК «Панцирь-С1»

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В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
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В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
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