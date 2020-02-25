Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:35, Ашберн
Комментарии
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии
Общество
Школы Улан-Удэ эвакуировали из-за поступивших сообщений с угрозами
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Культура
В Третьяковке открылась выставка-сказка
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Политика
США расширили санкции против России
Госдеп США сообщил о введении санкций против 13 организаций и частных лиц в России, Ираке, Китае и Турции, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Политика
Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России
Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Политика
В комитет Госдумы внесли поправки о голосовании по Конституции
На рассмотрение комитета Госдумы по госстроительству и законодательству внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию.
Армия и оружие
В Сербии рассказали о давлении «извне» после покупки ЗРПК «Панцирь-С1»
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Здоровье
Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран
"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Политика
Стартовал новый конкурс «Лидеры России. Политика»
До 16 марта продлится регистрация участников, до конца апреля будет проходить дистанционный этап, и уже в мае состоится финал конкурса.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Горнозаводском районе Пермского края произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2".
Футбол
Ceтьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в ЛЧ
Общество
Из-за коронавируса КамАЗ может перейти на неполную рабочую неделю
С 20 апреля в случае перебоев с поставками комплектующих из Китая "КамАЗ" может ввести на предприятии режим неполной рабочей недели.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Политика
В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В Москве в возрасте 95 лет умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Китайский автогигант Geely объявил официальный старт продаж своего самого оригинального паркетника Geely Icon.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Технологии
Названы способы защиты смартфона от кибератак
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Музыка
«Рабфак» выпустил патриотичную песню для «Евровидения»
Группа "Рабфак" выпустила клип на песню "Евровижен наш!"