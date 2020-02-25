Финансы
КоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля
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Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Политика
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма
Политика
Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России
Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Происшествия
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде
Столкновение микроавтобуса и одиночного маневрового локомотива произошло 26 февраля на железнодорожном переезде в Макаровском районе Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ДВЖД.
Шоу-бизнес
Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Политика
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
Политика
Зампостпред России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании комитета на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Политика
США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских
«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Общество
Умные колонки могут следить за своими владельцами
Какую угрозу таит в себе гаджет, в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Шоу-бизнес
Светлана Иванова и Джаник Файзиев поженились
Джаник Файзиев познакомил старшую дочь с ребенком от Светланы Ивановой. Сейчас же стало известно, что артисты все же поженились.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.