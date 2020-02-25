Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЕвро впервые с декабря поднялся выше 71 рубля

Доллар в ходе торгов превысил отметку 65 руб. впервые с 9 октября.
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Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

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