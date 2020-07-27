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Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 28 июля. Рубль обвалился, компании работают в убыток, незаконные доходы отдадут пенсионерам

URA.Ru00:00
Интерфакс

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
РИА Новости

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля

Коммерсантъвчера в 08:50
РБК

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 08:34
ТАСС

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29
RT на русском

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ
Аргументы и Факты21:53
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При пожаре в московском СИЗО №6 эвакуировали более 900 человек

Свыше 900 человек эвакуировали, по уточненным данным, при пожаре в трехэтажном жилом корпусе на территории женского СИЗО №6 в Москве, на место ЧП были направлены почти 50 боевых расчетов, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости02:28
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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