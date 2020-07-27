Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
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В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.В источнике
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