Финансы
РамблерЕвро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля
На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.
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Финансы
До какой отметки вырастет курс евро к рублю
Резкий рост выше будет означать, что инвесторы продолжают делать ставку против рубля и, возможно, нацелились на еще один тест максимумов области 88-90, как в начале 2016 года или ранее в этом году.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол
«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб
Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Происшествия
В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием
ИА Красная Весна 02:24
Футбол
Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России
Вести.Ru вчера в 11:38
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Здоровье
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили вчера в 02:13
Политика
Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Политика
Порошенко гордится делом против него о получении томоса об автокефалии
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится возбужденным против него делом в связи с получением томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
РИА Новости 02:51
Гаджеты
Redmi Note 9 Pro / Pro Max получают новые варианты памяти
Redmi Note 9 Pro получил новый вариант на 4 +128 ГБ, а Note 9 Pro Max получил версию на 8+128 ГБ.
ITZine.ru 02:47
Общество
Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам
Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
Политика
Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа
Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
ТАСС 03:00
Политика
Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Политика
Трамп заявил о скором наступлении «золотого века» в США
Соединённые Штаты после победы над коронавирусом ожидает наступление «золотого века».
RT на русском 00:25
Транспорт
«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань
Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань.
Kazanfirst.ru 00:42
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21