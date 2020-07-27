Финансы

РамблерРамблерЕвро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля

На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.
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Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 08:34

Новости кризиса 28 июля. Рубль обвалился, компании работают в убыток, незаконные доходы отдадут пенсионерам

URA.Ru00:00

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58

Индекс Мосбиржи впервые с февраля превысил 2900 пунктов

Коммерсантъ03:17

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
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Финансы

До какой отметки вырастет курс евро к рублю

Резкий рост выше будет означать, что инвесторы продолжают делать ставку против рубля и, возможно, нацелились на еще один тест максимумов области 88-90, как в начале 2016 года или ранее в этом году.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ромы" Хавьера Пасторе, сообщает Il Messaggero.
Газета.Ru 02:50
Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Экономика

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Сбербанк России с конца марта по середину июля получил от почти 500 тысяч физлиц заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс вчера в 04:12
8
Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
1
Футбол

Дзюба второй год подряд назван лучшим игроком чемпионата России

Вести.Ru вчера в 11:38
8
Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Кино

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа

Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Здоровье

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

В Минздраве намерены поэтапно увеличивать объемы прививок от коронавирусной инфекции. При этом их будут делать только с согласия граждан.
Evo-rus.com 02:24
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Авто

В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

Новые автомобили вчера в 02:13
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Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Политика

Порошенко гордится делом против него о получении томоса об автокефалии

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что гордится возбужденным против него делом в связи с получением томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).
РИА Новости 02:51
Гаджеты

Redmi Note 9 Pro / Pro Max получают новые варианты памяти

Redmi Note 9 Pro получил новый вариант на 4 +128 ГБ, а Note 9 Pro Max получил версию на 8+128 ГБ.
ITZine.ru 02:47
Общество

Определено отношение россиян к электронным трудовым книжкам

Недостатками электронной трудовой книжки россияне посчитали вероятность потери данных в результате технических сбоев, а также угрозу утечки данных или их несанкционированного изменения.
Lenta.ru 01:27
298
Политика

Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа

Евросоюз, как ожидается, вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
ТАСС 03:00
4
Политика

Дегтярёв заявил о «слёте» профессиональных провокаторов в Хабаровск

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что к несанкционированным митингам, которые проходят в Хабаровске, присоединились профессиональные провокаторы со всей страны.
RT на русском 02:57
17
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
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Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
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Политика

Трамп заявил о скором наступлении «золотого века» в США

Соединённые Штаты после победы над коронавирусом ожидает наступление «золотого века».
RT на русском 00:25
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Транспорт

«Автодор» объявил тендеры на постройку трассы Москва-Казань

Госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань.
Kazanfirst.ru 00:42
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

REGNUM 01:27
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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