Финансы
RT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Общество
Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
Общество
СП Сбербанка и Mail.ru заинтересовалось арендой самокатов
Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере доставки еды и такси "О2О Холдинг" начало переговоры о покупке 10% в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.
Интерфакс 03:24
Финансы
Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков
Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
Авто
Tesla запустила тест-драйв своих авто в Москве
Известна и стоимость тест-драйва, которая к приятному удивлению не сильно отличается от цены проката тех же бизнес-авто.
Ридус 03:21
Футбол
Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Общество
В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса
В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:31
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Политика
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 03:26
Политика
Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный
Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля.
Ведомости вчера в 20:25
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Культура
«Любили ли вы Высоцкого настолько, чтобы простить ему "Спасибо, что живой"?»: журналист — о творчестве артиста
Журналист Артем Краснов, как положено любому поклоннику барда и актера, пересмотрел в этот день фильм «Спасибо, что живой».
НГС.Кемерово 01:16
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Здоровье
Петербуржцам рассказали о принципах лечения коронавируса на дому
Лечение на дому включает в себя и симптоматическую терапию, и прием противовирусных препаратов.
Петербургский дневник 00:53
Политика
Песков не стал оценивать результаты работы Дегтярева в Хабаровске
Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
Агентство Телеграф вчера в 10:07
Армия и оружие
Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США
Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
Общество
В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты
Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
Здоровье
Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные
«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum вчера в 04:26
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
Газета.Ru вчера в 14:56
Культура
Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти
Московский Комсомолец 03:21
Экономика
Прогноз-2024: рост облачных игр в России кратно опережает традиционные
В 2019 году мировой рынок облачных игр преодолел планку всего в $150 млн, однако к 2024 году его объём, по оценкам PwC, достигнет $3–6 млрд.
3DNews 02:47
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском вчера в 08:56
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04