В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.

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Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск. 343

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 362

Общество СП Сбербанка и Mail.ru заинтересовалось арендой самокатов Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере доставки еды и такси "О2О Холдинг" начало переговоры о покупке 10% в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки. 1

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