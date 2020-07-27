Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В понедельник, 27 июля, российская валюта торгуется разнонаправленно на Московской бирже. В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
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Новости кризиса 28 июля. Рубль обвалился, компании работают в убыток, незаконные доходы отдадут пенсионерам

URA.Ru00:00

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 15:09

Евро поднялся выше 84 рублей впервые с конца апреля

Коммерсантъвчера в 08:50

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 84 рублей

РИА Новостивчера в 08:58

Курс евро превысил ₽84 впервые с 22 апреля

РБКвчера в 08:34

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 руб

ТАССвчера в 08:29

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 22 апреля

Интерфаксвчера в 08:20
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуме положительно отнеслись к просьбе выплатить в августе семьям с детьми (возраст от 3 до 16 лет) пособия по 10 000 рублей.
ToDay News Ufa 01:39
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Общество

СП Сбербанка и Mail.ru заинтересовалось арендой самокатов

Совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка в сфере доставки еды и такси "О2О Холдинг" начало переговоры о покупке 10% в сервисе аренды электросамокатов и велосипедов URent, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к сторонам сделки.
Интерфакс 03:24
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Финансы

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Россияне продолжили забирать валюту из крупных банков даже после пика кризиса и пандемии.
Газета.Ru 02:31
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Авто

Tesla запустила тест-драйв своих авто в Москве

Известна и стоимость тест-драйва, которая к приятному удивлению не сильно отличается от цены проката тех же бизнес-авто.
Ридус 03:21
Футбол

Экс-тренер «Чертаново» Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Пресс-служба самарского футбольного клуба "Крылья Советов" объявила о назначении на пост главного тренера Игоря Осинькина.
Вести.Ru 03:20
Общество

В России за сутки выявлено 5395 случаев коронавируса

В России выявили 5395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
RT на русском 03:31
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Политика

Соперница Лукашенко сказала, чей Крым

Еще в 2014 году ответ, схожий с ответом Тихановской, дал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 03:26
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Политика

Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным как очень продуктивный

Президент США Дональда Трамп назвал очень продуктивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля.
Ведомости вчера в 20:25
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Футбол

Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Культура

«Любили ли вы Высоцкого настолько, чтобы простить ему "Спасибо, что живой"?»: журналист — о творчестве артиста

Журналист Артем Краснов, как положено любому поклоннику барда и актера, пересмотрел в этот день фильм «Спасибо, что живой».
НГС.Кемерово 01:16
Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Здоровье

Петербуржцам рассказали о принципах лечения коронавируса на дому

Лечение на дому включает в себя и симптоматическую терапию, и прием противовирусных препаратов.
Петербургский дневник 00:53
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Политика

Песков не стал оценивать результаты работы Дегтярева в Хабаровске

Кремль считает важным, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, но оценивать результаты его работы преждевременно.
Агентство Телеграф вчера в 10:07
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
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Армия и оружие

Иран вывел в Ормузский пролив модель авианосца США

Иран вывел в Ормузский залив модель авианосца США, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Lenta.ru вчера в 03:43
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Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
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Здоровье

Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные

«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum вчера в 04:26
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Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru вчера в 14:04
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Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru 26 июля в 22:49
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Происшествия

Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного

В настоящее время выясняется, какой предмет мужчина бросил в полицейского.
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Культура

Алибасов заявил о неработающей из-за выпитого «Крота» памяти

Московский Комсомолец 03:21
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Экономика

Прогноз-2024: рост облачных игр в России кратно опережает традиционные

В 2019 году мировой рынок облачных игр преодолел планку всего в $150 млн, однако к 2024 году его объём, по оценкам PwC, достигнет $3–6 млрд.
3DNews 02:47
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Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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