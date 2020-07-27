Финансы
Вечерняя МоскваКурс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2 апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Как уточняется, стоимость евро расчетами «завтра» составила 85,01 рубля, увеличившись на 94 копейки.
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Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Происшествия
ВС сократил до четырех лет наказание ростовским сторонникам Мальцева
Верховный суд России смягчил приговор ростовским студентам Яну Сидорову и Владу Мордасову, осужденным по обвинению в попытке организовать массовые беспорядки в Ростове-на-Дону в ноябре 2017 года.
Интерфакс 07:21
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Если говорить про габариты нового Geely Preface, то они будут даже чуть больше чем, у седана Volvo S60.
Тарантас Ньюс 03:56
Общество
Россиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ
Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс 06:56
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK вчера в 10:29
Футбол
«Манчестер Сити» договорился о приобретении защитника «Борнмута»
Защитник «Борнмута» Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити», информирует BBC.
LiveSport.ru 09:40
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой вчера в 09:35
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Политика
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией
Президент США Дональд Трамп в четверг предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.
ТАСС 09:56
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Общество
Собянин: Москва находится на минимальном уровне по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица прошла пик заболевания коронавирусной инфекцией и находится на минимальном уровне.
RT на русском 09:34
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Общество
На трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле россиянку завели дело
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении живущей в Израиле россиянки Яэль Ильински, которая трижды проголосовала по поправкам к Конституции России.
Lenta.ru 09:58
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Суд продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаилу Ефремову
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, на срок до 22 января 2021 года.
ТАСС 09:20
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август.
Evo-rus.com 03:25
Общество
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 04:39
Армия и оружие
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии
Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:41
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Футбол
Мостовой подвёл итог выступления Смолова в Испании
Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возвращении нападающего Фёдора Смолова из испанского клуба в «Локомотив» по истечении срока аренды.
Чемпионат 08:00
Энергетика
Handelsblatt: Россия планирует стать водородной державой
Россия хочет сохранить свои позиции на мировом энергетическом рынке и стать новой водородной державой.
Политическая Экспертиза вчера в 05:47
Происшествия
В Москве избили лауреата Каннского фестиваля Таисию Игуменцеву
Комсомольская правда 09:14
Шоу-бизнес
Александра Черно из «Дома-2» стала мамой
Ранее Черно говорила, что была как-то беременна в юности, но сделал аборт.
RuNews24.ru 06:43
Кино
«Магомаев» вошел в топ-5 любимых сериалов россиян в 2020 году
Топ самых популярных зарубежных сериалов выглядит так: «Новый Папа», «Мир дикого запада» (3 сезон), «Чужак», «Убивая Еву» (3 сезон) и «Миллиарды» (5 сезон).
Вестник Кавказа 05:33
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17