Финансы
ИзвестияЕвро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.
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Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Киберспорт
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
Армия и оружие
Действия Су-30МКИ и Rafale позволят противостоять возможному налёту китайских J-20 - индийский маршал
Военное обозрение 00:32
Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
РБК вчера в 12:45
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
Политика
Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии
Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.
РБК 02:27
Общество
В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей
Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Экономика
Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 28 июля в 11:20
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента.
ТАСС вчера в 16:03
Армия и оружие
При отступлении из Горловки ВСУ бросили умирать раненых сослуживцев
Бойцы украинской армии бросили подорвавшихся на минах сослуживцев умирать под Горловкой, передаёт корреспондент "Сегодня.ру" со ссылкой на сюжет телеканала "Оплот".
Сегодня.ру вчера в 06:10
Технологии
Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
Газета.Ru 01:00
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер вчера в 13:16
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Шоу-бизнес
Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников
Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.
ФАН вчера в 19:27
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
Миллиардер Троценко приостановил сделку по покупке актива Босова
Компания AEON миллиардера Романа Троценко опровергла информацию о закрытии сделки с наследниками Дмитрия Босова по покупке доли в Арктической горной компании (АГК).
Компания 00:59
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений по коронавирусу.
RT на русском вчера в 07:10
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Наука
Назван способ, уничтожающий коронавирус за 25 секунд
25 секунд и вирус полностью уничтожен. Ранее сообщалось, что опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана.
ToDay News Ufa 00:48
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском 28 июля в 14:44
Политика
Посол РФ вызван в МИД Белоруссии после задержания россиян
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вызван в МИД Белоруссии в первой половине дня.
BFM.ru 02:27