Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. Согласно данным торговой площадки, европейская валюта в 15:08 мск достигла отметки в 84,0125 рубля впервые с 22 апреля. Таким образом, курс евро поднялся на 45,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Киберспорт Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.

Общество С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП. 1,9K

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,9K

Политика Российский постпред в Вене счел вывод войск США выигрышем для Германии Германия может политически выиграть от решения США вывести из этой страны часть своих военнослужащих, написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. 13

Общество В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года. 18

Экономика Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости". 86

Путешествия Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости". 433

Политика Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев принес извинения ульяновцам за потасовку между депутатами, которая произошла в среду во время заседания регионального парламента. 173

Технологии Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 242

Шоу-бизнес Похудевшая на 30 кг Гагарина в купальнике ужаснула поклонников Некоторых из поклонников ужаснула худоба звезды. В кадре у Гагариной видны выступающие ребра и впалый живот.

Общество Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram. 38

Общество Налоговые декларации с ошибками признают недействительными Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным. 4

Происшествия Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. 2K

Общество Миллиардер Троценко приостановил сделку по покупке актива Босова Компания AEON миллиардера Романа Троценко опровергла информацию о закрытии сделки с наследниками Дмитрия Босова по покупке доли в Арктической горной компании (АГК).

Политика В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2» Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2". 108

Политика Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу Президент России Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений по коронавирусу. 14

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 20