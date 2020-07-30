Европейская валюта подорожала на торгах в понедельник: впервые за три месяца курс российской валюты ослаб до значения 84 рубля за евро. По данным Московской биржи, к 15 часам 27 июля валютная пара пробила важный психологический уровень и достигла отметки в 84,01 рубля.

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Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 2

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Общество Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. 67

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