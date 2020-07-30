Финансы
РамблерЕвро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля
На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.
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Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Политика
Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией
Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией.
Коммерсантъ вчера в 13:36
Армия и оружие
«НАТО беззащитна»: датский журналист рассказал о супероружии России
РИА Новости 13:20
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что его подзащитный не страдает алкоголизмом
Актер Михаил Ефремов не страдает алкоголизмом, хотя иногда выпивает. Об этом в четверг, 30 июля, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Вечерняя Москва 10:28
Шоу-бизнес
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга закрутила новый роман после развода
Старшая дочь Валерия Меладзе Инга вышла замуж в 2017 году, однако этому браку не суждено было продлиться долго.
Passion.ru 14:29
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Суд отказался вернуть дело младшей сестры Хачатурян прокурору
Бутырский суд Москвы 10 августа рассмотрит вопрос о принудительном лечении младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых по резонансному делу об убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 28 июля в 14:26
Общество
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Футбол
Грант о «Челси»: «Абрамович сослал бы меня в Сибирь за 4-е место»
В сезоне-2007/08 «Челси» под руководством Гранта занял 2-е место в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов.
Sports.ru 13:27
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Шоу-бизнес
Фадеев опубликовал архивное фото 32-летней давности
На фото молодые студенты весело смеются, а у Фадеева блестят глаза и красные щеки.
RuNews24.ru 07:19
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Кино
Кинокомпания Universal договорилась о показе «Форсаж 9» в кинотеатрах
В соглашении между кинокомпанией и сетью кинотеатров говорится о показе ленты на протяжении трех уикендов.
Восток-Медиа 09:26
Общество
В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе
Новые вспышки COVID-19 в ряде стран Европы и северного полушария связаны с тем, что молодые люди снизили бдительность в летний период, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:06
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Общество
Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
Вечерняя Москва 12:16
Технологии
На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч
Проект карманного мультитула с российскими корнями Flipper Zero привлек на краудфандинговой платформе Kickstarter без малого $450 тысяч (при заявленной цели в $60 000).
Вести.Ru 14:25
Кино
По Splinter Cell на Netflix выйдет мультсериал от сценариста «Джона Уика»
Netflix работает над анимационным сериалом по мотивам Splinter Cell, ведущим сценаристом и продюсером которого стал писатель трилогии «Джон Уика» Дерек Колстад.
Игромания.ру 14:14