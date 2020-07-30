На момент 15:15 по московскому времени евро стоил 84,05 рубля. Это фиксированный максимум за три прошедших месяца. В последний раз подобных показателей европейская валюта достигала 22 апреля текущего года.

Евро вырос до 84 рублей впервые с 22 апреля

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