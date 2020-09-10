Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Profinance.ru
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что совет обсудил евро, но не его уровень Евро вырос после заверений Лагард, что его укрепление не беспокоит ЕЦБ Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохранил процентные ставки и программу покупки активов без изменений, несмотря на усиление евро.В источнике
Подробнее о событии
Expert.ru

Курс евро приготовили к мощному росту

Expert.ruвчера в 13:25
Свободная Пресса

Эксперт рассказал о шансах рубля в борьбе с евро

Свободная Прессавчера в 10:32
АК&М

Прервет ли ЕЦБ взлет евро?

АК&Мвчера в 03:27
Finam.Ru

Лагард: руководство ЕЦБ обсудило укрепление евро, но не таргетирует валютные курсы

Finam.Ruвчера в 10:21
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Profinance.ruвчера в 09:36
Финмаркет

Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ

Финмаркетвчера в 12:31

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
RT на русскомвчера в 05:04
1,2K

Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русскомвчера в 11:06
626

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
413

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств

На закупку дорогих лекарств не хватает федеральных средств Ограниченный бюджет на закупки дорогостоящих лекарств вынуждает Минздрав выдвигать дополнительные требования при расширении перечня таких препаратов.
Коммерсантъ17:59
11

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
274

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
1,4K

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
24

В России могут подорожать полисы ОСАГО

Москва, 11 сентября 2020, 09:18 — REGNUM Усложнение расчета стоимости полисов ОСАГО может привести к тому, что они подорожают в России, сообщают 11 сентября «Известия» со ссылкой на представителей страховых компаний.
REGNUM02:18
8

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
1,1K