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Profinance.ru
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что совет обсудил евро, но не его уровень Евро вырос после заверений Лагард, что его укрепление не беспокоит ЕЦБ Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохранил процентные ставки и программу покупки активов без изменений, несмотря на усиление евро.В источнике
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Expert.ru

Курс евро приготовили к мощному росту

Expert.ruвчера в 13:25
Свободная Пресса

Эксперт рассказал о шансах рубля в борьбе с евро

Свободная Прессавчера в 10:32
Finam.Ru

Лагард: руководство ЕЦБ обсудило укрепление евро, но не таргетирует валютные курсы

Finam.Ruвчера в 10:21
Финмаркет

Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ

Финмаркетвчера в 12:31
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Profinance.ruвчера в 09:36
АК&М

Прервет ли ЕЦБ взлет евро?

АК&Мвчера в 03:27

Полиция восстановила хронологию пребывания Навального в Томске

Interfax-Russia.ru - Транспортная полиция восстановила хронологию пребывания в Томске оппозиционного политика Алексея Навального перед тем как он почувствовал себя плохо в самолете в Москву, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Интерфакс - Россия01:28
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Microsoft объявила цены на консоли Xbox Series X и Series S в России

Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
Лезги газетвчера в 14:12
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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