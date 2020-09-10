Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что совет обсудил евро, но не его уровень Евро вырос после заверений Лагард, что его укрепление не беспокоит ЕЦБ Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохранил процентные ставки и программу покупки активов без изменений, несмотря на усиление евро.