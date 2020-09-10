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Profinance.ru
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что совет обсудил евро, но не его уровень Евро вырос после заверений Лагард, что его укрепление не беспокоит ЕЦБ Европейский центральный банк объявил в четверг, что сохранил процентные ставки и программу покупки активов без изменений, несмотря на усиление евро.В источнике
Подробнее о событии
Profinance.ru

Евро вырос на лояльности ЕЦБ к его дороговизне

Profinance.ruвчера в 09:36
Свободная Пресса

Эксперт рассказал о шансах рубля в борьбе с евро

Свободная Прессавчера в 10:32
Финмаркет

Рубль вечером растет к доллару и дешевеет к евро вслед за динамикой валют на Forex на итогах заседания ЕЦБ

Финмаркетвчера в 12:31
Finam.Ru

Лагард: руководство ЕЦБ обсудило укрепление евро, но не таргетирует валютные курсы

Finam.Ruвчера в 10:21
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Курс евро приготовили к мощному росту

Expert.ruвчера в 13:25
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Прервет ли ЕЦБ взлет евро?

АК&Мвчера в 03:27

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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