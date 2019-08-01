Финансы

Экспресс газетаЭкспресс газетаЕвро вырос в цене

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Евро вырос в цене Курс валют на сегодня. После того как две недели назад курс евро резко упал в цене, он так и не поднялся до прежних значений.
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Футбол

Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
RT на русском 17:53
Культура

Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
РБК 18:31
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10

В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
iReactor 06:42
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru 22:15
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Авто

В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4

Evo-rus.com 16:54
Здоровье

Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке

Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика

В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Как сообщало ИА REGNUM, документ, именуемый «формулой Штайнмайера», был согласован и подписан на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября.
REGNUM 01:36
Экономика

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке

Газета.Ru вчера в 03:08
Транспорт

ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду

В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Технологии

Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре

Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
RT на русском вчера в 20:57
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» арестован

Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
REGNUM 20:43
Финансы

Украинская гривна резко обесценилась в начале октября

Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Красная весна 07:09
Музыка

Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»

Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM 01:37
Футбол

Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»

Чемпионат 17:30
Происшествия

Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США

Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
РБК 20:37
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru 01:23
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Театры

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Финансы

Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов

По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Известия 15:00
Общество

Бюджетникам начинают индексировать зарплаты

Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.
REGNUM вчера в 00:23
Армия и оружие

ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»

Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
REGNUM 14:06
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Авто

Kia Cerato в версии GT Line появился в России

Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Новые автомобили вчера в 11:32
Футбол

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

ТАСС вчера в 09:48
Культура

Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР

LentaChel.ru 10:54
Шоу-бизнес

Пугачева сделала замечание Билану

Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер вчера в 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
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