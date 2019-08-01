Финансы
Экспресс газетаЕвро вырос в цене
Евро вырос в цене Курс валют на сегодня. После того как две недели назад курс евро резко упал в цене, он так и не поднялся до прежних значений.
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Футбол
Как «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
Культура
Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10
В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Авто
В России объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
Политика
В ДНР и ЛНР оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Как сообщало ИА REGNUM, документ, именуемый «формулой Штайнмайера», был согласован и подписан на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября.
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Транспорт
ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду
В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Технологии
Минпромторг подпишет контракт на разработку замены Ан-2 в октябре
Контракт с компанией «Байкал-Инжиниринг» на разработку самолёта на замену Ан-2 (кукурузник) планируется подписать в первой декаде октября, сообщили в пресс-службе Минпромторга России.
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован
Решение заключить под стражу замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова до 30 октября вынес Басманный суд Москвы.
Финансы
Украинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября.
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
Происшествия
Семь человек погибли при крушении бомбардировщика B-17 в США
Семь человек погибли, еще девять пострадали в результате крушения бомбардировщика B-17 времен Второй мировой войны рядом с международным аэропортом Брэдли в штате Коннектикут, сообщил телеканал NBC.
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Театры
Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника
Финансы
Минфин резко увеличит выдачу межгосударственных займов
По мнению специалиста из Экономической экспертной группы Игоря Белякова, большая часть из 1 трлн рублей, который Россия резервирует под выдачу в долг, будет относиться к экспортным кредитам.
Общество
Бюджетникам начинают индексировать зарплаты
Индексация зарплат сотрудников бюджетной сферы началась с 1 октября. Зарплаты будут проиндексированы на 4,3%.
Армия и оружие
ВСУ разрешили использовать оружие в «особый период»
Верховная рада Украины приняла закон № 1224, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) применять оружие во время «особого периода», сообщил 2 октября парламентский телеканал «Рада».
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Авто
Kia Cerato в версии GT Line появился в России
Сегодня в российских дилерских центрах Kia стартовали продажи обновленного седана Cerato.
Культура
Умер чешский певец Карел Готт, любимый в СССР
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.