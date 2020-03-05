Курс евро взлетел выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи. Европейская валюта торгуется на уровне 75,04 рубля, а американский доллар — на уровне 67 рублей.

Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Политика Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.

Общество Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17 МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Армия и оружие Украинская разведка рассказала о предназначении Крыма Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия превращает Крым в свой форпост для контроля над всем Черноморским регионом.

Армия и оружие Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.

Кино Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика» Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.

Общество Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.

Космос Предложен новый способ поиска обитаемых миров Помимо углерода и кислорода существуют и другие, менее важные элементы, которые необходимы для жизни. Это фосфор, фтор и калий и так далее.