Финансы
News.ruЕвро взлетел выше 75 рублей
Курс евро взлетел выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи. Европейская валюта торгуется на уровне 75,04 рубля, а американский доллар — на уровне 67 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Комментарии
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Общество
Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве
В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Космос
SpaceX отправит трех туристов к МКС в 2021 году
Происшествия
В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия
В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Финансы
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Политика
«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Армия и оружие
Украинская разведка рассказала о предназначении Крыма
Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия превращает Крым в свой форпост для контроля над всем Черноморским регионом.
Наука
Впервые изучена структура молекулы в 126 измерениях
Как вы наверное догадываетесь, математическое описание структуры, включающей в себя 126 измерений – процесс довольно сложный.
Армия и оружие
Глава Минобороны Польши рассказал, кто выступает против милитаризации
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя планы властей увеличить расходы на оборону и усилить армию, заявил, что это необходимо в свете угроз со стороны РФ, а против выступают лишь пророссийские политики.
Кино
Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»
Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала "Чарли и шоколадная фабрика" для Netflix, передает Variety По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.
Происшествия
При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали не менее 18 человек
В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США
Космос
Предложен новый способ поиска обитаемых миров
Помимо углерода и кислорода существуют и другие, менее важные элементы, которые необходимы для жизни. Это фосфор, фтор и калий и так далее.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Экономика
Правительство Мишустина обсуждает вмешательство в налоговую систему
Даже Минфин признает, что нагрузка на труд в России «запредельная». Казалось бы, снижение налогов уменьшит доходы государства.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $48 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 5,5% - до $47,25 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 13:39 мск.
Армия и оружие
Названа дата премьеры Т-90М «Прорыв»
Российские военные впервые задействуют танки Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве.
Экономика
Кудрин назвал отмену ПМЭФ-2020 рациональным решением
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает рациональным решением отмену ПМЭФ-2020 из-за коронавируса, сам он также отменил ряд поездок.
Авто
Простоявшую в гараже 32 года «Волгу» продают за миллион рублей
Автомобиль «Волга», который, по информации от автора объявления, выпущен в конце 80-х годов прошлого столетия, продается в Челябинске.