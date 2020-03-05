Финансы

News.ruNews.ruЕвро взлетел выше 75 рублей

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Курс евро взлетел выше 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные МосБиржи. Европейская валюта торгуется на уровне 75,04 рубля, а американский доллар — на уровне 67 рублей.
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Евро взлетел

Lenta.ruвчера в 12:07

Евро взлетел выше 75 рублей

News.ruвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:12, Ашберн

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