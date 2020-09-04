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Саминвестор
Саминвестор

«Евроцемент» обеспечил рекордный рост просрочки Сбербанка

Напомним, в июле 2020 года объём совокупной просроченной задолженности по корпоративным кредитам вырос на 271,5 млрд рублей и превысил 3 трлн рублей. Наибольший вклад в динамику внёс Сбербанк, который подтвердил рост просрочки, объяснив его проблемами одного крупного заёмщика.В источнике
С чего всё началось
РБК

Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

Проблемным заемщиком Сбербанка, обеспечившим рекордный прирост просроченной задолженности в июле 2020 года, оказался «Евроцемент», крупнейший производитель цемента в России. Об этом РБК сообщил источник в банке из топ-10 и подтвердил источник, близкий к Сбербанку.
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Рекордный рост просрочки в Сбербанке обеспечил «Евроцемент»

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