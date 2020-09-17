Европарламент заморозит активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европейского парламента выступили с новой инициативой по поводу отравления российского политика Алексея Навального. Речь идет о том, чтобы заморозить все открытые в Европе банковские счета фигурантов расследований оппозиционера, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
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