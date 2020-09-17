Первое антикоррупционное СМИ 5

Депутаты Европейского парламента выступили с новой инициативой по поводу отравления российского политика Алексея Навального. Речь идет о том, чтобы заморозить все открытые в Европе банковские счета фигурантов расследований оппозиционера, сообщает ТАСС.