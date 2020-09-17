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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Европарламент заморозит активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европейского парламента выступили с новой инициативой по поводу отравления российского политика Алексея Навального. Речь идет о том, чтобы заморозить все открытые в Европе банковские счета фигурантов расследований оппозиционера, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
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REGNUM

В Европарламенте предложили наказать лиц из «расследований» Навального

REGNUM21:29
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16
Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Газета.Ru19:22
Компания

В Европарламенте предложили заморозить счета коррупционеров из расследований ФБК

Компания17:14
Эхо Москвы

Депутаты ЕП предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК Алексея Навального

Эхо Москвы18:07
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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