Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести "обширный список санкционных мер в отношении России".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Депутаты ЕП предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК Алексея Навального

Эхо Москвы18:07
Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Газета.Ru19:22
Компания

В Европарламенте предложили заморозить счета коррупционеров из расследований ФБК

Компания17:14
Lenta.ru

В Европе предложили заморозить счета фигурантов расследований Навального

Lenta.ru19:57
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
МордовМедиа

Отравление Навального спровоцировало Европарламент на новые санкции

МордовМедиавчера в 13:51
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16

ЦБ рекомендовал финансовым организациям ввести паспорта продуктов

15 сентября 2020 года Центробанк РФ рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредитным компаниям ввести паспорта (ключевые информационные документы) их самых популярных продуктов.
Саминвесторвчера в 08:53
7

Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Газета.Ru20:56
1

Медведева снялась с первого этапа Кубка России в Сызрани

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на первом этапе Кубка России, сообщает «Спорт-Экспресс», Фигуристка была заявлена на этап, который пройдет в Сызрани с 18 по 22 сентября.
Sports.ruвчера в 15:39

Слова Путина о ядерном статусе РФ вызвали мурашки у экс-главы Госдепа

Американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Ярость» написал, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл ему детали разговора экс-главы Госдепа Рекса Тиллерсона и президента России Владимира Путина.
ФАНвчера в 11:16
17

Sony назвала цены на новую PlayStation

Японская корпорация Sony назвала цену игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Стоимость приставки была объявлена в ходе онлайн-мероприятия, запись которого опубликована на YouTube-канале компании.
РИА Новости17:43
135