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Газета.Ru
Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести "обширный список санкционных мер в отношении России".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
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Газета.Ru

Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным

Газета.Ru19:22
ТАСС

Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

ТАССвчера в 12:16
Компания

В Европарламенте предложили заморозить счета коррупционеров из расследований ФБК

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Эхо Москвы

Депутаты ЕП предлагают заморозить европейские счета фигурантов расследований ФБК Алексея Навального

Эхо Москвы18:07
Дождь

В Европарламенте предложили замораживать активы фигурантов расследований Навального

Дождьвчера в 16:42
МордовМедиа

Отравление Навального спровоцировало Европарламент на новые санкции

МордовМедиавчера в 13:51
Snob.ru

В Европарламенте предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Snob.ru18:28

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Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
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