Евродепутаты предложили новые меры в связи с инцидентом с Навальным
Стоит отметить, что документ носит рекомендательный характер. В резолюции предлагается заморозить активы фигурантов расследований Навального. Также в тексте есть призыв ввести "обширный список санкционных мер в отношении России".В источнике
С чего всё началось
Евродепутаты предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального
Депутаты Европарламента предложили в качестве одной из форм ответа на инцидент с Алексеем Навальным, который в ЕС рассматривают как отравление, заморозить европейские счета фигурантов его расследований.
ТАССвчера в 12:16
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