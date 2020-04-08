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Lenta.ruLenta.ruЕвропа согласовала план по спасению экономики

Европейской экономике помогут 540 миллиардами евро. Об этом сказано в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену, передает ТАСС. Соответствующий план по спасению экономики Европы в условиях пандемии коронавируса согласовала Еврогруппа в четверг, 9 апреля.
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