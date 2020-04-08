Коронавирус
Lenta.ruЕвропа согласовала план по спасению экономики
Европейской экономике помогут 540 миллиардами евро. Об этом сказано в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену, передает ТАСС. Соответствующий план по спасению экономики Европы в условиях пандемии коронавируса согласовала Еврогруппа в четверг, 9 апреля.
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Еврогруппа сегодня согласует новый пакет финансовой помощи странам ЕС из-за коронавируса
Эхо Москвы07 апреля в 00:03
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Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Испания готовится к летнему сезону без иностранных туристов
Испанское правительство из-за пандемии коронавируса разрабатывает план проведения летнего сезона с закрытыми границами и без иностранных туристов, сообщает издание ABC.
Общество
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Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
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Звезде саги «Сумерки» Кристен Стюарт исполнилось 30 лет
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
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Участники ОПЕК+ в мае - июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики.
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С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
Энергетика
Белоруссия предложила России снизить цены на газ для республики
Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
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В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины
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На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
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Особое мнение: Виктор Шендерович
В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
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Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
По заявлению депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Владимира Плотникова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией поддержал предложение о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты, передает РИА Новости.