Коронавирус
ТАССЕврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии
Еврогруппа (Совет министров финансов зоны евро) согласовала план поддержки экономики ЕС в условиях пандемии суммарным объемом €500 млрд. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы Еврогруппы Мариу Сентену.
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Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Наука
Распространение вируса сравнили с образованием пробок на дорогах
Зарубежные ученые из Университета Нового Южного Уэльса попробовали при помощи эпидемиологической SIR-модели (Восприимчивые-Инфицированные-Выздоровевшие) описать процесс образования автомобильных пробок в городах.
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Общество
Хоккеист Малкин рассказал о катастрофе на фоне коронавируса в США
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал об обстановке в США на фоне пандемии коронавируса в прямом эфире журналистки Тины Канделаки в соцсети Instagram.
Общество
Девятиклассникам разрешили не сдавать экзамены по выбору
Экзамены по двум предметам по выбору Рособрнадзор предложил отменить.
Игры
На PS4 вышел ремейк Final Fantasy VII
В магазине PS Store стартовал ремейк Final Fantasy VII: японская студия-разработчик Square Enix улучшила текстуры, анимацию и физику до современных стандартов.
Экономика
Абрамченко рассказала о запасах соли и гречки в стране
Дефицита соли в России нет, хотя уровень самообеспеченности по данной продукции немного отстает от уровня, указанного в Доктрине продовольственной безопасности РФ, запасов гречки также достаточно, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Общество
ВЦИОМ: 84% россиян перестали видеться с друзьями
Из-за пандемии коронавируса порядка 84% россиян перестали видеться с друзьями, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Происшествия
Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов в Уфе
Заражение коронавирусом подозревают у 170 медицинских сотрудников в закрытой на карантин республиканской клинической больнице Уфы.
Общество
В России ограничили продажу пива
В российских регионах в рамках борьбы с пандемией коронавируса ограничили продажу разливного пива.
Здоровье
В Пермском крае выявлено 4 новых случая коронавируса
По состоянию на 10 апреля в Пермском крае выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Трое из них - это медработники.
Экономика
Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка
Правительство купило у Центробанка за счет средств Фонда национального благосостояния 11 293 474 000 обыкновенных акций ПАО Сбербанк (50%).
Общество
Ракова: московские больницы и скорая помощь работают на пределе
Резкий рост числа госпитализаций в Москве привел к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Общество
В Москве из-за коронавируса закрыли кладбища
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
Общество
Правительство РФ утвердило правила возврата денег туристам
Правительство РФ утвердило правила возврата клиентам уплаченных за туристский продукт денежных сумм из фонда персональной ответственности (ФПО) туроператора, сообщает портал правительства РФ.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
В России составлен первый протокол за нарушение социальной дистанции
Москва, 10 апреля 2020, 12:33 — REGNUM Первый протокол за нарушение социальной дистанции составлен в России.
Общество
1786 новых случаев коронавируса зарегистрировано в России за сутки
Всего же новые случаи коронавируса зарегистрированы в 57 регионах России. Общее число инфицированных в стране достигло 11 917 человек.
Общество
В Минздраве оценили риск заражения коронавирусом из-за алкоголя
Употребление алкоголя может снизить защитные функции организма и повысить риск заражения коронавирусом.
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Общество
Мэр Москвы предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил россиян о необходимости готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Политика
Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил привлечь преподавателей и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом нового типа.
Политика
Врио главы Коми поменял министра здравоохранения
Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, соответствующее распоряжение подписал врио Республики Коми Владимир Уйба.
Общество
На уроке православия в калужской школе пятиклассникам показали порно
Жительница Калуги пожаловалась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «ВКонтакте», что в городском лицее №36 во время дистанционного урока «Основы православной культуры» учащиеся внезапно увидели фрагмент порновидео.
Шоу-бизнес
Брэд Питт все еще смущен из-за того, что пришлось сделать его гримеру
Во время съемок шоу Питт вспомнил, что в 1994 году, когда они снимали «Легенды осени», Джин пришлось наложить грим на его ягодицы, чтобы выровнять загар.