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«Еврохим» хочет обсудить с ЕК продолжение поставок удобрений на фоне санкций

"Еврохим" изучает решение ЕС о санкциях против супруги экс-владельца компании Андрея Мельниченко Александры, получившей контроль над производителем удобрений, сообщили ТАСС в "Еврохиме".
ТАСС
3 июня Александра Мельниченко попала под санкции ЕС из-за военной операции России на Украине.
Коммерсантъ
Компания намерена соблюдать санкции и предложить Еврокомиссии решения, которые позволили бы ей продолжить мировые поставки удобрений.
ТАСС
Reuters со ссылкой на представителя четы Мельниченко сообщал, что Александра Мельниченко собирается оспорить санкции ЕС в суде.
Коммерсантъ

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«Еврохим» обсудит с Европой поставки удобрений после санкций против жены Мельниченко
Компания05:30
«Еврохим» обсудит с Еврокомиссией поставки удобрений после санкций против Александры Мельниченко
Коммерсантъ05:22
«Еврохим» хочет обсудить с ЕК продолжение поставок удобрений на фоне санкций
ТАСС05:14
«Еврохим» намерен обсудить с Еврокомиссией решения по продолжению поставок удобрений
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