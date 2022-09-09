Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.
Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса создала для предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) «окно возможностей», благодаря которому с мирового рынка ушли украинские производители.
«Во Львове на сентябрь прямо или опосредованно россиянам принадлежат более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество России и ее граждан на Украине подлежит национализации», — сообщил Садовой в социальной сети, опубликовав документ со списком компаний.