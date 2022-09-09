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Еврокомиссар Йоханссон анонсировала введение строгих ограничений на выдачу виз россиянам

Поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.
РИА Новости
Ограничения на выдачу виз гражданам РФ, как и сообщалось ранее, вступают в силу с 12 сентября.
Первый Севастопольский
Совет ЕС также окончательно приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
RTVI
В результате визовый сбор вырастет с €35 до €80, а также увеличится время оформления визы, ужесточатся правила выдачи многократных виз.
Известия

Подробнее о событии

Еврокомиссар заявила о вводе строгих ограничений на визы для россиян
РБК07:03
Еврокомиссар Йоханссон: ЕС введет строгие ограничения на визы для россиян с 12 сентября
Lenta.ru06:31
Евросоюз ужесточит визовый режим для россиян
Коммерсантъ06:16
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Реальное время06:20
ЕС введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Национальная служба новостей06:19
Еврокомиссар Йоханссон заявила о вводе строгих ограничений ЕС на визы для россиян
Газета.Ru06:27
Еврокомиссар Йоханссон: Совет ЕС утвердит предложение заморозить выдачу турвиз россиянам
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