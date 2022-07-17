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Еврокомиссар Рейндерс: ФРГ, Франция и Австрия стали лидерами по заморозке активов России

Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает
 агентство Блумберг со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
РИА Новости
По заявлениям еврокомиссара, из 13,8 миллиарда евро размещенных в странах Евросоюза российских активов на сразу 12,6 миллиарда приходятся на шесть стран.
Lenta.ru
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
РИА Новости

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