Lenta.ruЕврокомиссар Рейндерс: ФРГ, Франция и Австрия стали лидерами по заморозке активов РоссииБольшая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Блумберг со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.РИА НовостиПо заявлениям еврокомиссара, из 13,8 миллиарда евро размещенных в странах Евросоюза российских активов на сразу 12,6 миллиарда приходятся на шесть стран.Lenta.ruПосле начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиЕвросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаФАНЦарьградSolenka.infoГЛАС.RURT на русскомLife.ruРамблерПрофильКомсомольская правдаГазета.RuАбзацREGNUMМолваИА Красная ВеснаАргументы и ФактыDP.RUMASHРосбалтРБКЭкономика сегодняПодробнее о событииBloomberg: ФРГ, Франция, Австрия и Бельгия заморозили больше всего активов России в ЕСГазета.Ruвчера в 09:22Bloomberg: Франция, Австрия, Бельгия и ФРГ заморозили большую часть российских активов среди стран ЕвросоюзаNews.ruвчера в 09:55Еврокомиссар Рейндерс: Франция, Австрия и ФРГ заморозили больше всего российских активовРИА Новостивчера в 09:41Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активовВзгляд.рувчера в 09:27Еврокомиссар Рейндерс: ФРГ, Франция и Австрия стали лидерами по заморозке активов РоссииLenta.ruвчера в 10:16Bloomberg: только 6 стран ЕС из 27 активно блокируют российские активыМосковский Комсомолецвчера в 06:05Еврокомиссия пожаловалась на блокировку российских активов только шестью странами ЕСForbesвчера в 03:19Показать ещёОценить990Поделиться