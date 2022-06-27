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Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
РИА Новости
Газовая система Европейского союза смогла уменьшить последствия от сокращения поставок газа из России.
Московский Комсомолец
"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", — сказала она.
Life.ru
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.
RT на русском

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Еврокомиссар Симсон: Газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение РФ поставок газа
Life.ru13:54
ЕС оценил последствия от снижения поставок газа из России
Московский Комсомолец13:30
Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России
RT на русском13:01
В ЕС оценили эффект от снижения поставок «голубого топлива» из РФ
Общественная служба новостей13:24
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