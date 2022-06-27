"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", - сказала Симсон на конференции в Люксембурге, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.
"Если все страны ЕС будут затронуты в течение более продолжительного периода времени, нам будет нужен дополнительный запас прочности, чтобы пройти зиму даже в случае полного срыва поставок российского газа", - сказала она.
Ученые ГЕОХИ с зарубежными коллегами изучали частицу размерами 200 микрон, найденную еще в конце 1980-х годов в лунном грунте, добытом советской автоматической станцией "Луна-16" из Моря Изобилия, и доставленном на Землю в сентябре 1970 года.
Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил журналу Nation, что президенту Украины Владимиру Зеленскому поступали угрозы со стороны украинских радикалов, и США отказались поддержать его.