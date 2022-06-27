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Еврокомиссар Симсон: газовая система ЕС смогла абсорбировать сокращение поставок из России

Газовая система Евросоюза смогла абсорбировать сокращение поставок "голубого топлива" из России, немедленных рисков для снабжения нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
РИА Новости
Симсон напомнила, что в настоящее время 12 стран ЕС полностью или частично не получают российский газ.
РИА Новости
"Риски для безопасности снабжения не являются немедленными. Европейская газовая система хорошо отреагировала и пока могла абсорбировать сокращения", - сказала Симсон на конференции в Люксембурге, которая транслируется на сайте Еврокомиссии.
РИА Новости
"Если все страны ЕС будут затронуты в течение более продолжительного периода времени, нам будет нужен дополнительный запас прочности, чтобы пройти зиму даже в случае полного срыва поставок российского газа", - сказала она.
Finam.Ru

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