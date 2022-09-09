Будьте в Плюсе

Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС
«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — заявила Кадри Симсон.
Рамблер
"Министры согласились с необходимостью найти срочное решение. Вместе с Еврокомиссией нам надо работать быстро и найти скоординированное решение, чтоб смягчить высокие цены [на энергию] как можно скорее", - сказал Сикела.
ТАСС
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что потолок цен должны вводить только страны, которые «до сих пор получают газ из России».
Ведомости

Подробнее о событии

В ЕС не смогли договориться о потолке цен на российский газ
News.ruвчера в 16:01
В ЕС не согласовали потолок цен на российский газ
Аргументы и Фактывчера в 10:15
Страны Евросоюза не смогли договориться о лимите цен на российский газ
Парламентская газетавчера в 08:17
Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ
Говорит Москвавчера в 09:57
Министры ЕС не согласовали потолок цен на российский газ
BFM.ruвчера в 09:55
Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский газ
ТАССвчера в 10:33
Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский газ
Life.ruвчера в 10:13

Интересное

Светящийся от счастья Павел Прилучный показал свежее фото с детьми после долгой разлуки

Павел Прилучный показал новое фото с детьми. Снимок актёр выложил в своём Telegram-канале. Актёр сделал селфи в салоне автомобиля.
CT newsвчера в 16:45

Курские власти подтвердили ранение человека при нападении неизвестных на правоохранителей

Власти Курской области подтвердили ранение одного человека при нападении неизвестных на сотрудников правоохранительных органов.
ТАССвчера в 16:31

Ceb создаст собственную команду для участия в следующем сезоне DPC за $100 000

Самое интересное задание находится на отметке в $100 000, суть которого заключается в создании собственного ростера для принятия участия в следующем DPC-сезоне.
Dota2.ruвчера в 11:34

Актерский состав спин-оффа «Властелина колец» многим не пришелся по вкусу

Многие фанаты негативно отнеслись к присутствию на экране артистов с темным цветом кожи.
NVL19:01

В Госдепе заявили, что США введут новые санкции против россиян за поддержку спецоперации

США продолжат вводить санкции против граждан России, которые поддерживают политику российских властей.
РБКвчера в 16:52

Росстат оценил, как подорожали зарубежные поездки для россиян в августе

Услуги зарубежного туризма для россиян в августе по сравнению с июлем подорожали на 3,72%, а за год — на 67%, сообщил в пятницу, 9 сентября, Росстат.
РБКвчера в 13:18

Интернет-магазины начали принимать заказы на новые GeForce RTX 4090

На днях вьетнамский онлайн магазин Kccshop открыл приём предзаказов на ещё не анонсированную GeForce RTX 4090.
Центральная Служба Новостейвчера в 12:18

Экономист Сорокина: увольняться следует в последний день месяца для индексации пенсии

Эксперт напомнила, что все трудоустроенные пенсионеры имеют право на индексацию пенсии после увольнения.
Lenta.ru19:03

Самособирающиеся молекулы убили раковые клетки за несколько часов

Применяя недавно разработанный препарат против ключевого источника энергии раковых клеток, ученые из Института исследования полимеров Макса Планка разработали новый способ их уничтожения за считанные часы.
Ferraвчера в 03:26

Министр экономики, вице-канцлер Германии Хабек выступил против эмбарго на российский газ

Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил против эмбарго на российский газ, сообщила газета Bild.
ПРАЙМ19:16