Министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ, поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).
"Министры согласились с необходимостью найти срочное решение. Вместе с Еврокомиссией нам надо работать быстро и найти скоординированное решение, чтоб смягчить высокие цены [на энергию] как можно скорее", - сказал Сикела.
Применяя недавно разработанный препарат против ключевого источника энергии раковых клеток, ученые из Института исследования полимеров Макса Планка разработали новый способ их уничтожения за считанные часы.