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Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон проинформировала: «Никаких решений не принято».
Ридус
«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — заявила Кадри Симсон.
Рамблер
Единого мнения в Европе по поводу ограничения цен на российский газ пока нет.
Lenta.ru
Симсон предупредила, что введение потолка цен на сжиженный природный газ, которым Евросоюз пытается заменить значительно более дешевый трубопроводный российский газ, "может подорвать безопасность поставок".
ТАСС

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Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России
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Еврокомиссар Симсон: министры энергетики ЕС не согласовали лимит цен на газ из России
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