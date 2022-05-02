Квентин Чангеат, ведущий автор исследования 25 исследованных планет относились к типу горячих Юпитеров, что означает, что они размером примерно с эту планету и вращаются очень близко к своим родительским звездам.
"Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики рассказал РИА "Новости", что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинской стороной был сорван режим тишины и военным ДНР пришлось "принимать ответные действия".
Худрук театра отметил, что уже после этого случая он был намерен прекратить сотрудничество с артистом, "поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место", и только по просьбе зрителей Васильеву дали еще один шанс, "но он его не использовал".