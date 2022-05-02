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Еврокомиссар Симсон назвала оплату в рублях за газ нарушением санкций против России

Еврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить ЕС", призывает все страны сообщества к солидарности и единству.
ТАСС
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что требование России платить за газ в рублях якобы является попыткой разделить Евросоюз.
Московский Комсомолец
«У Еврокомиссии нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях», — добавила политик.
ФАН
Симсон заявила, что решение «Газпрома» отключить Польшу и Болгарию от газа является нарушением контрактов.
Lenta.ru

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Еврокомиссар Симсон назвала требование РФ платить за газ в рублях «попыткой разделить ЕС»
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ЕК считает требование России платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС»
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