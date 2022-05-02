Lenta.ruЕврокомиссар Симсон назвала оплату в рублях за газ нарушением санкций против РоссииЕврокомиссия считает требование России платить в рублях за газ "попыткой разделить ЕС", призывает все страны сообщества к солидарности и единству.ТАССЕврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что требование России платить за газ в рублях якобы является попыткой разделить Евросоюз.Московский Комсомолец«У Еврокомиссии нет никакой информации о каких-либо странах или частных компаниях, которые готовы платить в рублях», — уточнила сотрудница ЕК.РамблерДопускается, что запрет на поставки российской нефти будет вводиться поэтапно и вступит в силу только в начале следующего года.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvКомсомольская правдаГазета.RuПрофильRT на русскомВечерняя МоскваИА Красная ВеснаРидусФАНПодробнее о событииЕврокомиссар Симсон назвала оплату в рублях за газ нарушением санкций против РоссииLenta.ruвчера в 14:16ЕК считает требование России платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС»ТАССвчера в 09:42Самое цитируемоеЕврокомиссар Симсон: ЕК считает требование РФ платить в рублях за газ «попыткой разделить ЕС»Известиявчера в 09:24Еврокомиссар Симсон назвала требование РФ платить за газ в рублях «попыткой разделить ЕС»Газета.Ruвчера в 09:31Еврокомиссар по энергетике призвала ЕС к единству в газовом вопросеФАНвчера в 09:43Еврокомиссия назвала требование России платить за газ в рублях «попыткой разделить Евросоюз»Комсомольская правдавчера в 09:12В Еврокомиссии пожаловались на «попытки России разделить ЕС» с помощью оплаты газа рублямиRT на русскомвчера в 09:02Показать ещёОценить462Поделиться