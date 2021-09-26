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Еврокомиссар Тьерри Бретон: энергетический кризис в Европе продлится до конца зимы

Текущая ситуация на рынке электроэнергии в Европе объясняется рядом экономических, климатических и геополитических факторов, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио RTL.
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Еще одна причина, по мнению Бретона, кроется в "геополитической напряженности" и "чрезмерной зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа".
ТАСС
В середине сентября стоимость газа на спотовых площадках в Европе побила исторический рекорд.
Компания
Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".
ТАСС

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