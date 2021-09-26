Lenta.ruЕврокомиссар Тьерри Бретон: энергетический кризис в Европе продлится до конца зимыТекущая ситуация на рынке электроэнергии в Европе объясняется рядом экономических, климатических и геополитических факторов, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радио RTL.ПРАЙМЕще одна причина, по мнению Бретона, кроется в "геополитической напряженности" и "чрезмерной зависимости некоторых стран, в частности Германии, от российского газа".ТАССВ середине сентября стоимость газа на спотовых площадках в Европе побила исторический рекорд.КомпанияФакторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомНТВНародные новостиLife.ruИА Красная ВеснаГазета.RuИзвестияЭкономика сегодняРоссийская газетаПодробнее о событииЕврокомиссар Тьерри Бретон: энергетический кризис в Европе продлится до конца зимыLenta.ru12:51Еврокомиссар Бретон высказал опасение, что энергетический кризис продлится до конца зимыПРАЙМ10:56В Европе допустили продление энергетического кризиса до зимыКомпания11:38Еврокомиссар допустил, что кризис в энергетике Европы продлится до конца зимыRT на русском11:06Еврокомиссар Бретон объявил о длительном характере энергетического кризисаЭкономика сегодня12:05Еврокомиссар Бретон объяснил рост цен на электричествоГазета.Ru10:01Еврокомиссар заявил, что кризис в сфере энергетики в Европе продлится до конца зимыТАСС09:14Показать ещёОценить27Поделиться