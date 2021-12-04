Будьте в Плюсе

Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили 1 тыс. долларов за тыс. куб. м и почти достигли 2 тыс. долларов за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.В источнике

Подробнее о событии

Еврокомиссар заявил о сокращении Россией поставок газа в ЕС на 25%
РБКвчера в 12:24
Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%
ТАССвчера в 07:26
Самое цитируемое
В Еврокомиссии заявили об отсутствии интереса России к конфликту с ЕС по газу
RT на русскомвчера в 11:24
ЕК: Россия не заинтересована в тяжелой дискуссии с Европой по газовому вопросу
Экономика сегоднявчера в 09:47
Еврокомиссар по экономике: Россия осенью сократила поставки газа в ЕС на четверть
Коммерсантъвчера в 08:42
Еврокомиссар Джентилони обвинил РФ в сокращении поставок газа в ЕС осенью на 25%
Banki Loansвчера в 08:38
Еврокомиссар по экономике считает, что РФ не заинтересована в конфликтах по газу
ПРАЙМвчера в 08:14

Интересное

В штамме коронавируса «Омикрон» найден фрагмент генома человека

Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.
REGNUMвчера в 11:41

Bild опубликовала схему предполагаемого нападения России на Украину

Три этапа нападения, о которых говорят источники Bild: "юг" — нападение на южные регионы; "северо-восток" — продвижение в сторону Днепра и Полтавы, оккупация городов, снижение обороноспособности Украины под ударами баллистических ракет; "Киев" — наступление на столицу с севера, продвижение до линии Коростень — Умань, принуждение к капитуляции Киева.
Коммерсантъвчера в 15:58

Назарбаев заявил, что не признал Крым российским из-за других территориальных споров

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну, почему Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году.
РИА Новостивчера в 09:35

В РФ предложили новую выплату в 30 тысяч рублей для бедных россиян

Эксперты Николай Кульбака и Валерий Миронов считают, что вместо выплат в размере 10 тысяч рублей многим гражданам, лучше планировать пособия от 20 до 30 тысяч рублей для самых бедных слоев населения.
Banki Loansвчера в 04:33