Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили 1 тыс. долларов за тыс. куб. м и почти достигли 2 тыс. долларов за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.В источнике
Компания Nference (занимается анализом данных), выяснила, что штамм коронавируса «Омикрон» приобрел одну из мутаций (присоединив последовательность нуклеотидов), которая присутствует в генетическом коде вируса, вызывающего простуду, а также — в геноме человека.
Три этапа нападения, о которых говорят источники Bild: "юг" — нападение на южные регионы; "северо-восток" — продвижение в сторону Днепра и Полтавы, оккупация городов, снижение обороноспособности Украины под ударами баллистических ракет; "Киев" — наступление на столицу с севера, продвижение до линии Коростень — Умань, принуждение к капитуляции Киева.