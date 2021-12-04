Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили 1 тыс. долларов за тыс. куб. м и почти достигли 2 тыс. долларов за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ.

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