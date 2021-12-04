"Помимо "Северного потока 2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня", - сказал итальянский политик.
Выяснилось, что коронавирус при первой встрече с организмом человека может "программировать" иммунитет на ответную реакцию на дальнейшие мутации вируса, из-за чего вероятность заражения новыми штаммами будет снижена.
США проводят "спецоперацию по нагнетанию обстановки" вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные американских СМИ о якобы готовящемся российском вторжении в соседнюю страну.