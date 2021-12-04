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Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони выступил в субботу с утверждением, что поставки российского газа в Евросоюз в октябре - ноябре сократились на 25% по сравнению с прошлым годом.
ТАСС
"Помимо "Северного потока 2" есть различные темы, которые интересуют российское руководство, и я думаю, что геополитика присутствует в этом всегда, но кризис не должен выходить за пределы определенного уровня", - сказал итальянский политик.
РИА Новости
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль говорил, что напряжение на газовом рынке можно считать искусственным.
Коммерсантъ
"Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
РИА Новости

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