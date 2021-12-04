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Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони выступил в субботу с утверждением, что поставки российского газа в Евросоюз в октябре - ноябре сократились на 25% по сравнению с прошлым годом.
ТАСС
Джентилони указал, что отмена локдаунов повысила спрос на энергию в странах Еврозоюза.
ИА Красная Весна
1 декабря «Газпром» сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%, до 171,5 млрд куб. м.
Коммерсантъ
В сложившейся ситуации европейским потребителям остается надеяться на поставки газа из Норвегии и Алжира.
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