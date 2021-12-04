ТАССЕврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони выступил в субботу с утверждением, что поставки российского газа в Евросоюз в октябре - ноябре сократились на 25% по сравнению с прошлым годом.ТАССДжентилони указал, что отмена локдаунов повысила спрос на энергию в странах Еврозоюза.ИА Красная Весна1 декабря «Газпром» сообщал, что, согласно предварительным данным, с начала года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%, до 171,5 млрд куб. м.КоммерсантъВ сложившейся ситуации европейским потребителям остается надеяться на поставки газа из Норвегии и Алжира.ПрофильЧитать далееСвернутьПрофильПрофильЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЕК: Россия не заинтересована в тяжелой дискуссии с Европой по газовому вопросуЭкономика сегодня09:47Еврокомиссия усомнилась в намерении России устраивать конфликты из-за газаФАН09:41Еврокомиссар по экономике считает, что РФ не заинтересована в конфликтах по газуПРАЙМ08:14Еврокомиссар по экономике: Россия осенью сократила поставки газа в ЕС на четвертьКоммерсантъ08:42Еврокомиссар Джентилони обвинил РФ в сокращении поставок газа в ЕС осенью на 25%Banki Loans08:38Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони утверждает, что Россия сократила этой осенью поставки газа в ЕС на 25%Эхо Москвы09:36Еврокомиссар по экономике утверждает, что РФ сократила осенью поставки газа в ЕС на 25%ТАСС07:26Показать ещёОценить52Поделиться